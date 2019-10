Yarinacocha será sede del I Congreso de alcaldesas del Perú.

ABOGADA JERLY DÍAZ CHOTA, ALCALDESA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA:

Las alcaldesas hacemos el camino al Bicentenario del Perú

“Estamos cerca de las comunidades y conocemos sus necesidades y al mismo tiempo compartimos sus sueños. La Patria se hace desde cada hogar y en cada puerta hay una esperanza que nos convoca. Como mujeres, como madres y autoridades tenemos el soporte del pueblo peruano.”

¿Por qué un congreso de alcaldesas?

Porque somos nosotras las mujeres las que nos auto convocamos, con soberana libertad e independencia para dialogar, eso es suficiente. Fíjese, la mujer en el despacho de la alcaldía tiene otra actitud y la relación con los vecinos es fluida, casi de amigos.

¿De dónde partió la idea?

Tengo un equipo de funcionarios jóvenes y mayores, competitivo que se planteó el reto de vencer el aislamiento histórico del distrito de Yarinacocha y a la vez, reconocer la labor de las mujeres en las alcaldías del país. Lo conversamos y empezamos a trabajar, con poco presupuesto y muchas ilusiones.

LA PROPUESTA

¿Cuál es el objetivo?

Vamos a reunir, felicitar y empoderar a las alcaldesas del Perú, teniendo en cuenta que no llegamos a ser ni el 5 % de autoridades en el país, solo 89 fuimos las elegidas. Este congreso de alcaldesas es un primer paso hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú y se dará aquí, en Yarinacocha y demostraremos que las mujeres estamos preparadas para cualquier ámbito, aunque en política no es fácil empoderar a la mujer.

¿Cuándo será el congreso?

Entonces entre el 12 y 13 de octubre se van a reunir las alcaldesas del país en Yarinacocha, un distrito ecoturístico de la Amazonía que tendrá un escenario fabuloso para darse a conocer en el mundo entero y dejar de ser noticia solo por hechos de corrupción; estamos en otros tiempos, y vamos a demostrar que estamos preparadas como políticas y que podemos administrar los municipios que nos han confiado.

PROPUESTAS DE LAS CONVOCADAS

¿Qué respuesta ha tenido la convocatoria?

La acogida es muy buena teniendo en cuenta que ya son más del 50 %, 65 alcaldesas confirmaron su asistencia, esperamos que no tengan dificultades de último minuto. Será un escenario extraordinario teniendo en cuenta que el presidente Martín Vizcarra también ha confirmado su presencia en la fecha para respaldar este encuentro donde las mujeres alcaldesas recalcaremos que la gobernabilidad debe darse en igualdad de condiciones, con respeto, paridad y justicia.

TEMÁTICA

¿Cuál es la agenda?

El primer tema que se abordará será la paridad en las listas de candidatos, porque la mujer debe ser escuchada no solo en documentos y en las leyes, sino que se visualicen, que las puertas no se nos cierren, nuestras voces deben ser escuchadas. Otro tema a tratar será cómo vamos a llegar al Bicentenario, cuáles serán nuestros objetivos en los 3 años y algunos meses en los que gobernaremos nuestras ciudades. También trataremos la gobernabilidad y el empoderamiento a nivel municipal de las mujeres. Vamos a establecer vínculos de cooperación entre las municipalidades y compartir emprendimientos, ideas, proyectos y sobre todo, experiencias de gestión.

¿Cómo organiza el congreso?

Yo presido la comisión organizadora. Como anfitriones en Yarinacocha daremos lo mejor que tenemos, las visitantes conocerán los atractivos, la riqueza de nuestras culturas vivas, y habrá un espacio para dialogar con las autoridades; es decir, la temática será muy dinámica. En nuestro territorio nacerá el congreso y aquí mismo se elegirá a la próxima sede para el año 2020.

También daremos el mensaje y vamos a exigir medidas concretas ante tanto feminicidio que nos afecta; será un espacio para decir a la mujeres no están solas, somos parte de las instancias que debemos dar apoyo a las víctimas, incluido los casos de acoso político que tanto nos afecta desde las redes sociales; las mujeres autoridades nos pronunciaremos al respecto.

PARIDAD

¿Por qué insiste en la paridad?

Ya no queremos ser el relleno en las listas, en Yarinacocha hemos dado el ejemplo, somos las mujeres mayoría en el concejo, de igual forma, entre los funcionarios practicamos la equidad; la mitad son mujeres. Este será uno de nuestros principales compromisos, tenemos el deber de trabajar para que en las próximas elecciones se elijan a más mujeres como autoridades en todo el país. La paridad en la participación no es un derecho, sino, una verificación de la realidad, porque eso sucede aunque no se lo quiera admitir. La mitad de la población somos mujeres y en las decisiones diarias participamos más en la actividad de la comunidad que no se reconoce.

ANIVERSARIO

¿Qué relación tiene el congreso con el aniversario del distrito?



El primer congreso de alcaldesas coincidirá con el LV Aniversario de creación de Yarinacocha; y este cónclave abrirá la celebración que con tanto esmero alistamos; porque es nuestro deber que las familias disfrutaren de todos los atractivos. Vamos a elegir esta vez a la reina del distrito que tendrá que ponerse las zapatillas y acompañarme a todos los lugares que visitemos.

HUMBERTO VILLA MACIAS