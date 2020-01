Urge producir capsicum con ‘casas mallas’

INDICÓ LA GERENTA DE AGROEXPORTACIONES DE ADEX

La implementación de las ‘casas mallas’ en el Perú es todavía muy limitado debido a su alto costo (aproximadamente US$ 100 mil por hectárea), sin embargo, urge utilizarlas en la producción de los ajíes y pimientos, pues contribuiría con el incremento de los despachos en el exterior, informó la gerente de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX), Susana Yturry Farge.

“Hay mercado para crecer en frescos por su gran potencial. Uno de los destinos en el que podría desarrollarse fácilmente es EE.UU., pero el gran problema es la medida de mitigación de la ‘casa malla’ que exige, por eso es necesario impulsar esta tecnología intensiva con el objetivo de fortalecer nuestra presencia a nivel internacional”, dijo la vocera al boletín semanal Perú Exporta.

Asimismo, comentó que es fundamental fortalecer el trabajo del sector público y privado, ingresar a nuevos países europeos donde se trabaje la vida anaquel de los productos, impulsar la participación de los empresarios en ferias como la Expoalimentaria y en eventos como la X Convención Internacional de Capsicum.

Yturry instó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) a identificar más zonas libres de la mosca de la fruta avaladas por el gobierno americano, a fin de sembrar sin inconvenientes.

“El mediano productor aún no tiene la capacidad para producir en ‘casas mallas’, y para algunas empresas resulta difícil desarrollarla. Por eso, como parte de la agenda del Comité de Capsicum del gremio exportador, quisiéramos hacer un convenio con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y con las universidades de las zonas productoras para brindar el know how”, adelantó.

Más

Las ‘casas mallas’ son espacios que impiden la invasión de la ‘mosca de la fruta’ en los capsicum frescos.

Entre enero y noviembre del año pasado los despachos de capsicum (US$ 223 058 000) cayeron -1 %, en comparación al mismo periodo del 2018 cuando sumaron US$ 226 117 000.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los mercados que destacaron por su monto exportado fueron EE.UU. (US$ 99 493 000), España (US$ 53 049 000), México (US$ 27 564 000), Alemania y Reino Unido. De este top five, solo EE.UU. y Reino Unido presentaron variaciones positivas: 4 % y 8 %, respectivamente.