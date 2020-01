UN DÍA COMO NACIÓ Elvis Aaron Presley !!

Elvis Aaron Presley fue un cantante y actor estadounidense, también llamado el «Rey del rock and roll». Nació en Tupelo, Misisipi, el 8 de enero de 1935 y falleció en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Elvis Presley es reconocido como uno de los cantantes estadounidenses más importantes del siglo XX; en su faceta como actor lograría una gran cantidad de ingresos, pero nunca pudo ir más allá del aspecto económico. Elvis Presley solía interpretar canciones afroamericanas; además de rock and roll, se desempeñó en otros géneros, entre ellos: el pop, el country, el góspel y el blues. Una de sus influencias más importantes fue la cantante de góspel Sister Rosetta Tharpe.

El padre del «Rey del rock and roll» se llamaba Vernon Elvis Presley, tenía 18 años cuando nació su hijo; la madre era Gladys Love Smith, de 22. Ellos esperaban gemelos, pero Jesse Garon Presley nació muerto. La familia pertenecía a una iglesia protestante. No contaban con estabilidad económica. Elvis ingresó, en 1941, a la escuela East Tupelo Consolidated, donde participó en varios concursos infantiles de canto. En esa época, de cumpleaños, sus padres le regalaron una guitarra. Era un chico marginado que amaba la música. Después, cuando Elvis Presley tenía 13 años, la familia se trasladó a Memphis y él asistió al Humes High School. Solía reunirse con Jesse Lee Denson y con los hermanos Dorsey y Johnny Burnette, jóvenes de su edad, para practicar aspectos musicales. Tras graduarse, decidió que sería músico de profesión.

En 1953 fue a Sun Records con la intención de pagar para grabar un disco. Elvis Presley llamó la atención de Sam Phillips. Tras grabarse, intentó ingresar a varias bandas, pero fue rechazado. Tiempo después, Phillips se contactó con él y le propuso trabajar con Windfield «Scotty» Moore y Bil Black. El primero era guitarrista; el segundo, contrabajista. Tocaron y grabaron «That’s All Right», de Arthur Crudup. Comenzaron a presentarse con frecuencia en el Eagle’s Nest Club; eran populares, a raíz de ello iniciaron sus primeras giras. También fueron precursores del rockabilly, un subgénero del rock and roll. En 1955 Elvis Presley se contactó por primera vez con Tom Parker, quien sería su asesor y manager. El «Rey del rock and roll» sólo tenía 20 años.

En 1956, Elvis Presley empezó sus grabaciones con RCA (Radio Corporation of América), una de las primeras canciones de esa época fue «Heartbreak Hotel». También grabó «Blue Suede Shoes», de Carl Perkins. Ese año se publicó el álbum «Elvis Presley», de RCA, y se continuaron las giras, además de varias presentaciones en programas televisivos. Un sector del público se pronunció contra los pasos de baile y los movimientos pélvicos usualmente realizados por Presley: los consideraban indecentes y exagerados. Tras una presentación en «The Ed Sullivan Show», el cantante alcanzó reconocimiento en todo Estados Unidos. Tenía muchos admiradores y muchos críticos; cada salida al escenario era o terminaba en escándalo. En 1956 también debutó en el cine, en la película «Love me tender», dirigida por Robert Webb. Al año siguiente debió pagar el servicio militar y su carrera se detuvo.

En 1958 Gladys Love Smith falleció de hepatitis. Elvis Presley lamentó mucho la muerte de uno de sus seres más queridos. Es probable que en esa época consumiera anfetaminas de forma ocasional. Elvis Presley tuvo un paso fugaz por una división militar estadounidense ubicada en Alemania. En 1960 regresó a su país y se dirigió a los estudios de grabación lo más pronto posible; allí se terminó y publicó el álbum «Elvis is back», su sexta producción musical. En la década de los 60, el cantante se dedicó principalmente a la producción cinematográfica, apareciendo en cerca de treinta películas, muchas de ellas eran comedias musicales y, en algunas, él mismo era el autor de las bandas sonoras. En varias fuentes se afirma que el ajetreo comercial disminuyó la calidad artística de Presley; sin embargo, de esa época son «Can’t Help Falling in Love», «Return to Sender» y «Viva Las Vegas», canciones clásicas. En 1967, el «Rey del rock and roll» contrajo matrimonio con Priscilla Beaulieu, a quien conoció en Alemania, durante su breve estancia como militar. Un año después nacería su hija, Lisa Marie. Ellos se divorciaron en 1973.

La carrera de Elvis Presley decaía, pero el Especial televisivo de 1968 lo haría regresar a la fama y aumentarle el ánimo. El «Rey del rock and roll» decidió alejarse un poco del cine y de las bandas sonoras; el resultado fue su álbum «From Elvis in Memphis», de 1969. De ese periodo es famoso el tema musical: «Suspicious Minds». También, en una declaración, llamó a Fats Domino «el verdadero rey del rock and roll». Es de conocimiento público que Presley estaba en contra de las drogas ilegales. En 1970 se reunió con el presidente Richard Nixon; según fuentes, durante el encuentro, el cantante criticó a «The Beatles» por lo que significaban en términos culturales y de pensamiento. En los años siguientes, Elvis Presley se dedicó principalmente a las presentaciones en vivo, además de grabar un par de álbumes.

Tras separarse de Priscilla Beaulieu, Presley comenzaría un consumo excesivo de drogas oficiales, es decir, de medicamentos como el Demerol. En 1973 y 1974 realizó un número abrumador de presentaciones, cerca de 150 por año; sin embargo, las críticas a la calidad de sus canciones regresaron. El «Rey del rock and roll» había iniciado una relación con Linda Thompson. Terminaron. En 1977, Presley grabó el álbum «Moody Blue». Su dependencia a las drogas era incontrolable, a causa de ella padeció glaucoma e hipertensión arterial. El 16 de agosto de 1977, en su mansión llamada «Graceland», Presley fue encontrado muerto tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Tenía sólo 42 años.

