Ucayali sin destino

LA ÚLTIMA OPCIÓN EN TURISMO

“Lo que se necesita es que realmente se tome en cuenta al turismo como un pilar de desarrollo de nuestra región”.

Lamentable. A nivel nacional la región Ucayali es una de las que ha tenido un desarrollo comercial y en infraestructura; sin embargo este crecimiento no se refleja en el sector turístico. A nivel nacional somos considerados la última opción.

La dejadez, falta de gestión y de promoción por parte del GOREU y de la DIRCETUR Ucayali serían el motivo principal de que Ucayali a nivel de las ciudades del Perú, no sea considerado aún como un destino turístico.

El sector privado afirma poner todo de su parte para que Ucayali sea atractiva al turismo receptivo (extranjeros) y también nacional. Pero tienen el descontento que las autoridades no ponen de su parte como ocurre en otras regiones del país.

Exhortan al gobernador de Ucayali, al director regional de Turismo y a los alcaldes provinciales y distritales coordinar con el privado, y sobre todo tomar conciencia que el turismo trae desarrollo para la región y no que sigan en la mecánica de tenerlo como lo último. Sobre este tema entrevistamos a Giovanna Vega quien es presidente de la Cámara Regional de Turismo-CARETUR, además de ser la representante de Amazon World.

¿Cómo va Ucayali en el tema de turismo?

Muchos países se dieron cuenta que a través del turismo podemos crecer y más que nada revalorizar la cultura, las costumbres y tradiciones que mucha falta le hace hoy al país. Acá en la región Ucayali el flujo turístico se incrementó en comparación a los años 2017 y 2018, las cifras están en aumento; pero nos falta mucho por hacer todavía.

Definitivamente nosotros (en Ucayali) estamos en pañales en turismo comparado con otras regiones del país. El empresariado privado hace su parte para seguir avanzando y muestra de eso es la planta turística hotelera que tenemos: cadenas hoteleras, restaurantes, discotecas y realmente eso ayuda mucho al crecimiento de una la región.

Al referirse en ‘pañales’ ¿Qué quiere decir?

Lamentablemente nosotros hemos sufrido del flagelo del terrorismo y el narcotráfico, que hizo que el turismo acá en Ucayali no se desarrolle como en otras ciudades, recién en 1998 y 1999 hemos empezado a trabajar nuevamente en temas de turismo.

Nos falta crear productos turísticos y ampliar el abanico de opciones; pero ese trabajo no solo es de la parte privada también del sector público, porque para hacer turismo nosotros necesitamos conectividad a los principales atractivos turísticos como buenas carreteras, el embarcadero y además los temas de seguridad.

El turismo se trabaja de forma transversal y con los diferentes actores. No solo el empresario, también tienen que ver nuestro gobernador, los alcaldes provinciales y distritales; además la Policía para ver el tema de seguridad y la Marina por la seguridad que debemos tener en nuestros ríos.

La conectividad que tenemos es pobre y se debe trabajar más en este aspecto; si bien es cierto hoy Ucayali es un emporio comercial -y según los empresarios hoteleros- los que se mueve acá es lo corporativo: hay mucha empresa y mucho comercio que llega a Pucallpa y ocupa los hoteles, pero turismo al 100% no lo tenemos.

Sin embargo hay regiones donde se desarrolló el turismo.

Como San Martín que salió rápido porque el presidente regional de aquella época invirtió en temas de capacitación, por ejemplo, sus productos agroindustriales están muchos más desarrollados que nosotros. Pero para eso el Gobierno Regional de San Martín hizo convenios con organizaciones; pero aquí en Pucallpa no se ha visto eso.

Si comparamos los productos que tiene la región contra los que tiene hoy San Martín nos llevan mucho y eso se pudo ver este año en la ExpoAmazónica, nuestros productos eran de menor calidad que las otras regiones. Esa es nuestra realidad.

¿Cuál debería ser el compromiso de las autoridades de Ucayali para el turismo?

Con la transferencia de funciones que se hizo cuando se crearon los gobiernos regionales, también se transfirió todo lo concerniente al tema turístico y eso se maneja a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR).

Nosotros no dependemos turísticamente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), cualquier cosa lo tenemos que ver a través de nuestra DIRCETUR o del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) porque ya se han delegado esas funciones.

Entonces cuando se pide a la central, PROMPERÚ o el MINCETUR nos dicen que pueden apoyar pero si el GOREU lo solicita; entonces lo que se necesita es que realmente se tome en cuenta al turismo como un pilar de desarrollo de nuestra región.

Mientras las autoridades vean al turismo como la última rueda del coche nunca va a pasar; deberían priorizar al turístico porque va articulado con la agricultura, artesanía, transporte, las comunidades nativas y el empleo que se genera. Creo que eso no se analizó o piensan que no es prioritario y lamentablemente ese es un error que cometen.

Es decir la actual gestión no prioriza al turismo.

No, no lo está priorizando, porque la DIRCETUR- Ucayali se queja que no tiene presupuesto para temas turísticos, pero también hay que ver el tema de gestión qué se podría hacer a través de la articulación con los entes privados para ver de qué manera podríamos empujar el coche.

¿Hay mucha dejadez entonces?

Claro, porque a lo largo de este año hubo muchos eventos en Lima en los que cómo región no hemos participado; nosotros como empresarios del sector de una u otra manera hemos hecho presencia en esas actividades.

El 16 de octubre hay un evento organizado por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) vitrina para exponer a nuestra región e invitaron DIRCETUR y lo único que hizo es trasladar y decir a través de oficio: ‘han invitado… a ver quién quiere ir’.

Debe haber una convocatoria y ver la manera de participar, no solo en este evento, en muchos. Son vitrinas en que necesitamos participar para vender la imagen de la región a todo el Perú, porque no conocen el potencial que tiene Ucayali, nos falta mostrarnos y hacer actividades no en Pucallpa sino fuera, porque el turista viene de fuera; el turismo interno o local es muy diferente a un turismo nacional o un turismo receptivo.

¿Estamos mal entonces?

Bueno las cifras están aumentando, eso es bueno, pero tenemos que prepararnos para el 2020 que hay actividades turísticas a nivel nacional e internacional, y no nos estamos preparando como por ejemplo para la Expo Dubai 2020.

Por ejemplo cuánto hemos ganado con nuestro Kene Shipibo que se expuso en la Expo Madrid en España y trajo el interés de la gente en conocer donde se hace esos trajes shipibos y muchos turistas españoles vinieron por ese mural.

Ya el Ministerio entendió que el Perú no sólo es sierra y costa también es selva, somos un país amazónico con el 60% del territorio es Amazonía. No solamente somos cultura Inca sino un país diverso con diferentes grupos étnicos y en Ucayali contamos con 16 grupos étnicos; tenemos cultura una viva y eso debemos posicionar.

Ha pasado muchos años y Ucayali aún es considerado un destino turístico ¿Qué opinión le merece?

No estamos dentro de los destinos priorizados y eso es porque no tenemos un porcentaje de flujo turístico, nosotros estamos en la cola de ciudades o destinos que reciben turistas ¿Y cómo se puede revertir esto? Haciendo un trabajo fuera y mostrándonos, de esa manera habrá un incremento de turistas en nuestra ciudad.

Este año hay un evento en Trujillo y ahí tenemos que participar como región, y decir ¡Ucayali presente! ¡Existimos y aquí estamos! Esto es nuestro potencial y sus recursos. Para que los operadores y agencias turísticas de otras ciudades del Perú puedan decir que Pucallpa pueda ser tomado como una opción para los grupos que salen.

No podemos seguir siendo la última opción, deberíamos ser la primera opción en la selva. Somos una ciudad con mayor desarrollo, crecimiento comercial, una ciudad bastante limpia; más desarrollada comparativamente con Loreto y San Martín.

¿Qué acciones debería tomar el GOREU ante esta situación?

Desde el mes de febrero estoy pidiendo al GOREU que se active el Consejo Consultivo de Turismo, que es una mesa de trabajo creada por ordenanza regional y que desde el 2005 está inactiva; debemos activarla a través de esa mesa poder ver propuestas de trabajo, impulso y de desarrollo turístico para nuestra región.

La parte privada puede hacer miles esfuerzos pero aquí debe ir encabezado por su gobierno regional como lo trabajan las regiones Tacna, Piura y hasta Moquegua está trabajando temas turísticos de la mano de su gobernador ¿Y nosotros?

¿Cómo trabaja el GOREU y la DIRCETUR Ucayali en los temas turísticos actualmente?

Simplemente cualquier documento que se envía al GOREU lo derivan a la DIRCETUR y después ahí duerme el sueño de los justos. Acá se tiene que tomar conciencia que el turismo va ayudar a desarrollar a nuestra región.

Con un turismo responsable, sostenible, con comunidades, cultura, gastronomía y artesanía. Tenemos mucho que mostrar pero necesitamos trabajar articuladamente en los diferentes espacios que mueve el turismo para posicionarnos.