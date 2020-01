Se acaban de convertir en una fuerza política en el nuevo Congreso del Perú

¿Sabes quiénes son los del símbolo del pescadito?

JUANY VALDERRAMA *

Alguna vez, estuve en el Alto Monte de Israel, una comunidad ubicada en el margen izquierdo del Amazonas, en el distrito de San Pablo, provincia de Ramón Castilla, Loreto. Acompañaba a una comitiva del Estado. Mi misión era informativa.

La comunidad, había sido denunciada. Se decía que nadie podía entrar y que allí no había Estado ni ley. Que había tráfico ilegal de personas, violaciones, posesión de armas y drogas y hasta asesinatos.

Pero, quienes en realidad la integraban. Lea bien, todos peruanos, migrantes de la zona andina, en situación de pobreza, miembros de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, liderada por Ezequiel Ataucusi Gamonal, quien en 1989 fundó el partido Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).

¿Por qué la política? Porque reconoció -así lo expresó en una entrevista- que sin la política no iba a tener el reconocimiento del Estado para su proyecto: crear colonias en la selva.

Sí, Ataucusi, el creador de la primera iglesia mesiánica de los Andes “convenció a miles de pobladores de soñar con un paraíso terrenal a semejanza del Tahuantinsuyo y regido por la Biblia, donde él era la encarnación del Espíritu Santo” y, fue así como llegaron a Loreto y, poblaron zonas del bajo Amazonas.

En los 90, su propuesta de crear fronteras vivas fue aceptada por el gobierno de turno.

Cuando llegamos a la comunidad del Alto Monte de Israel, había alrededor de 500 personas, todas vestidas de túnicas. Los hombres con cabellos largos y barba. Nos recibió su comitiva. El líder, nos esperaba en su “palacio”.

Frente a las autoridades, Ezequiel expuso sobre la puesta en marcha de su proyecto cooperativo agrario. Tras su exposición, nos trasladamos a las chacras (campos de cultivos) donde las familias se ocupaban de la siembra y cosecha de productos tanto para el consumo (suministro) de toda la comunidad y también para el mercado. Nos mostraron todo el proceso del trabajo cooperativo, herramientas, maquinarias, la zona de almacenamiento y el local cooperativo. Había un nivel importante de organización.

Ese día no regresamos, lo haríamos al día siguiente, aún quedaban muchas cosas que preguntar y conocer.

La casa del líder, simulaba ser un palacio, buenos cimientos y material noble, pero sin grandes lujos ni nuevas tecnologías, era muy confortable y no parecía faltarle nada de comida o bebida.

Esa noche, nos brindó posada y alimentos, pero los privilegios estaban muy limitados para los periodistas. Así que disfruté bañarme en el Amazonas. Imposible no bañarse, después de un viaje largo y con tanto calor. En ese entonces el río no estaba tan contaminado.

Más tarde y, antes de recluirse en sus aposentos y dejar a sus invitados, dijo sobre las denuncias y cuestionamientos a integrantes de la comunidad que todos podíamos constatar la realidad de cómo vivían sus integrantes y que las autoridades tenían libertad para investigar. Que allí no se ocultaba nada ni era cómplice o culpable de nada.

Y sí, nada de lo que se denunció parecía evidenciarse en esa comunidad; sí, extravagante y ultra religiosa.

El sábado, fue un suplicio para todos los visitantes, incluida para esta periodista. El ritual de ofrenda a Dios fue todo un espectáculo, era como abrir un libro a todo color de la Biblia y ver al pueblo que guiaba Moisés en el Monte del Sinaí, aunque el sacrificio del animalito no me gustó. Y el tiempo, ¡madre mía cómo tardaron! Fueron muchas horas. No participé, pero la espera, desespera.

Muchísimas horas después, se realizó el izamiento del pabellón nacional y cantamos, todos, nuestro himno patrio. Hubo desfile, toda la comunidad presente.

Sí, el Perú profundo estaba allí. Un grupo de peruanos que huyeron de la violencia de Sendero y abrazaron la religión como esperanza, estaban haciendo patria.

Errados en su fe ciega es todo lo que tenían con Ezequiel: esperanza. Y si bien su líder, murió y nunca resucitó, el proyecto político religioso no falleció, continuó. Y ya están viendo los resultados.

A nivel local han ganado elecciones distritales y hoy tienen una importante representación en el Congreso.

No guste o no han sido elegidos por su pueblo, ahora son miles, esa es una realidad que se debe respetar. Su éxito se llama organización, disciplina, paciencia y unidad. Ah, y por si acaso, son peruanos. Si no los conocías, no es problema de ellos. Es tuyo, por creer que el Perú es solo donde estás y gozas de derechos y libertades que a otros le son negados. Y cuando digo derechos, me refiero a servicios básicos: educación, salud.

¡¡¡Aprendan políticos!!! Y lean sus propuestas legislativas. Amenazan con quitarte privilegios. ¡¡¡Toma ya!!!

* Juany Valderrama es periodista y abogada iquiteña, afincada desde hace algunos años en Talavera de la Reina (España), pero considera que su corazón está en Perú y su alma en las aguas de su Amazonas. Escribe con pasión #JuanyEnSuTinta, se indigna ante el abuso, también, ama y perdona.