PRIMER CONGRESO DE ALCALDESAS FUE UN ÉXITO EN SU DESARROLLO

Buscan equiparar el número de autoridades en los niveles del Gobierno

El I Congreso de Alcaldesas del Bicentenario nació en la actual gestión municipal de Yarinacocha y será institucionalizado a nivel de Gobierno Central para ser realizado cada año tras previo consenso de sus integrantes. En su primera edición reunió a principales autoridades nacionales y a 57 alcaldesas de todo el país.

La programación se dividió en dos días consecutivos en donde la alcaldesa de Yarinacocha, Jerly Díaz Chota estuvo a cargo de las palabras de bienvenida, seguidamente el alcalde provincial de Coronel Portillo y el gobernador regional de Ucayali hicieron lo propio.

A su vez, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zeballos Salinas en compañía del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de viceministros pertenecientes a otras carteras acudieron al evento. En su discurso el premier Zeballos agradeció la cordialidad de ser invitado y unirse a este mago evento.

“El primer Congreso de Alcaldesas del Bicentenario no podía estar ajeno a esta semana de aniversario de la provincia de Coronel Portillo, como presidente de la PCM ponemos en relevancia esta preocupación e interés para un permanente trabajo articulado con todos los niveles de autoridad”, subrayó.

A continuación, saludó a esta primera convocatoria porque demuestra que están comprometidas con la mejor disposición en articular, compartir experiencias y empoderarse. Respecto a los próximos comicios electorales, calificó a las mujeres como una fuerza importante en la historia del país por su participación y, sobre todo, por involucrarse en la toma de decisiones.

“Como gobierno hemos tenido una premisa en trabajar la paridad y la alternancia, recientemente se aprobó un proyecto de ley de paridad y alternancia que hace más auspicioso la participación e involucramiento de las mujeres no solamente como protagonistas políticos sino en la responsabilidad funcional de asumir tareas y retos como autoridades”, afirmó Zeballos.

En su alocución recordó que en una visita realizada meses atrás visualizó el gran esfuerzo de la autoridad distrital para empoderar a las mujeres y, desde luego, en hacer una gestión municipal óptima. Por su parte como autoridades del Estado ofreció su apoyo en lo que corresponde.

Sobre la brecha social pidió a las autoridades provinciales y distritales acciones inmediatas, priorizando proyectos de agua, desagüe y electrificación. En lo concerniente a las siguientes demandas deberán establecer un orden de prioridades, pero sostenidos en planes estratégicos de desarrollo que ordene y planifique las inversiones.

Después del discurso del presidente de la PCM, se dio inicio a las exposiciones en materia de Gestión Pública con Enfoque de Género, Desarrollo Económico y Productivo, Medio Ambiente y, por último, Salud, Agua y Saneamiento.

CLAUSURA

Las voces de las alcaldesas que asistieron al congreso se hicieron presentes por intermedio de una representante, quien de forma unísona solicitó el apoyo para sacar adelante proyectos de agua y desagüe que son dignos del Bicentenario y poder cumplir con sus pueblos en algo que la gran mayoría aqueja.

“Hay muchos proyectos que han quedado trabado de gestiones anteriores y también necesitamos por favor que nos ayuden para sacarlos adelante. (…) También cuando hablamos de metas los alcaldes nos preocupamos, que le parecería señor presidente y ministra (de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) que el otro año una de las metas sea la lucha contra la violencia contra las mujeres”, apuntó la representante.

A su turno, la anfitriona del I Congreso de Alcaldesas del Bicentenario, Jerly Díaz Chota dio la bienvenida al presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo y a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al igual que a otras autoridades presentes.

En seguida, la alcaldesa de Yarinacocha resaltó la iniciativa de realizar el evento que abrirá las puertas al empoderamiento y respeto para evitar el acoso político contra las mujeres. El objetivo del congreso es reunir a las alcaldesas —que no llegan ni al 5 por ciento de todo el Perú—.

“No buscamos ser más ni menos, pero buscamos igualdad, respeto, paridad y alternancia. Hay tantas leyes que solamente son leyes y no son escuchadas. En las listas las mujeres y la juventud solo somos relleno para quienes nos ponen en la última y eso no debería ser así”, indicó.

A la vez, el presidente Martín Vizcarra Cornejo felicitó a todas las alcaldesas por la forma de organizarse y hacer fuerza en común para reclamar más atención a las problemáticas de sus distritos y provincias. Asimismo, tuvo palabras de congratulación por la organización del I Congreso de Alcaldesas con miras al Bicentenario.

“Le hemos dado el apoyo que solicitó y desde ya nos comprometemos para que esto se haga una práctica frecuente y que desde este momento se proyecte el siguiente congreso para ver los avances y tendrán todo el apoyo a nuestro”, refirió.

Comentó también de estar convencido que, para lograr el progreso y desarrollo, el país no solamente requiere de obras (pedido de las alcaldesas). Sino demanda una mayor y mejor igualdad para cerrar la brecha en muchos aspectos que existe en el Perú.

“Estamos cerca de cumplir el Bicentenario de nuestra independencia, 200 años de vida republicana y, sin embargo, todavía existe brechas donde hay regiones que tienen casi todas las necesidades básicas atendidas y regiones que todavía viven en el siglo 19 esas brechas tenemos que cerrarlas”, manifestó Vizcarra.

Otro tema en agenda para acortar distancias es la participación política entre varones y mujeres. El total de las autoridades electas en los últimos comicios fueron un poco más del 4 por ciento en las mujeres y casi el 96 por ciento varones.

“Eso también es una enorme brecha que tenemos que mejorar y por eso nosotros trabajamos en ese sentido y nuestra propuesta ha sido para las próximas elecciones sean la paridad y la alternancia y eso lo vamos a lograr”, señaló.

Por lo cual, demandó una mejor y mayor participación de las mujeres en el quehacer político nacional, sostuvo que siempre se han caracterizado por varios factores y valores que la destacan con respecto a la sociedad. Por su orden, por su disciplina, por su honradez y transparencia que muchas demuestran en el interior de cada uno de los hogares y requieren también en las instituciones.

“Pero que vamos a poder destacar si el total de alcaldesas son menos del 5 por ciento tenemos que cambiar eso y cambiar las normas para que tengan la posibilidad de acceder porque claro cuando se hacen las listas y cuando se ponen cuotas para participar, a la mujer que es el 30 por ciento, la ponen al final”, reclamó.

Sin embargo, apuntó que en algún momento no van a necesitar ninguna ley para elegir a las mujeres que por mérito propio se lo merecen a pesar de que en el proceso tienen que visibilizar a las mujeres porque si no estaban en las listas por más voluntad que haya no podrán ser elegidas.

“No podemos nosotros cambiar en un año problemas estructurales que se tiene hace 200 años, pero si tenemos la fuerza y la convicción de hacerlos juntos con ustedes tenemos que cambiar”, remarcó y puso como ejemplo, al ministerio de la Mujer a pesar de haber triplicado el presupuesto todavía es insuficiente porque se tiene mucho que hacer.

“Hoy en mi calidad de presidente vengo para dar el respaldo a su trabajo. Vamos a recoger sus pedidos y sus demandas pienso que no puede haber un municipio y menos que sea liderado por una mujer que no tenga por lo menos un proyecto importante en ejecución”, ofreció el presidente y a su vez requirió que prioricen una obra de necesidad —lo demás se va a ser de manera gradual y secuencial— para comprometerse en hacerlo juntos.

En efecto, reiteró que trabajarán de la mano con las alcaldesas para demostrar una gestión exitosa y al término de su mandato se sientan satisfechas. Para ese caso, brindarán una atención especial y puedan cumplir con sus metas que se han propuesto así motivar a otras mujeres a involucrarse en temas de política el cual demanda de más participación femenina.

“Estoy seguro si incorporamos a la vida política y a los cargos importantes a mayor cantidad de mujeres y a mayor cantidad de jóvenes, con su entusiasmo y su compromiso vamos a lograr sentar las bases del desarrollo que todos los peruanos queremos”, aseveró Vizcarra Cornejo.

AGRADECIMIENTO

La alcaldesa de Yarinacocha, Jerly Díaz Chota al culminar el primer congreso mostró su gratitud por el éxito del evento. Indicó que se hizo el camino en la región Ucayali, en el distrito de Yarinacocha por haber tenido la presencia de todas las autoridades y de las alcaldesas de todo el Perú.

De igual manera por izar las banderas de cada alcaldesa que visitó el distrito en señal de haber venido a su querido distrito de Yarinacocha. “Muy contenta de que ya se haya realizado la clausura del Congreso de las Alcaldesas del Bicentenario, ya hemos elegido la plenaria para el próximo año y será en la ciudad de Cusco en donde estaremos viajando todas las alcaldesas y ojalá se puedan realizar todos nuestros proyectos y esto siga avanzando”.

Por su parte, la alcaldesa del distrito de Ocobamba de la región Cusco, Gladys Montalvo Páucar tuvo una grata satisfacción de que la mayoría de las alcaldesas hayan decidido que el segundo congreso sea en su jurisdicción, lo cual es un lugar que ofrece turismo, múltiples diversidades de culturas.

“Felicito alcaldesa de Yarinacocha que haya dado los primeros pasos y que se haya escuchado con mucha satisfacción al presidente de la República que se va a institucionalizar, vamos a tener el apoyo de la PCM y de otros ministerios. Quiero convocar a las alcaldesas del sur para sumar esfuerzos y ofrecer más realce a las alcaldesas mujeres”, agradeció Gladys Montalvo.