No hay nada peor que una mujer machista

DECANA NACIONAL DE PERIODISTAS

JAVIER MEDINA

Aunque la mujer va ocupando más espacio en los distintos quehaceres de la sociedad, entre ellos el periodismo, todavía no hay el suficiente equilibrio como para aceptar que ya han conseguido una equidad en su tratamiento profesional. Si bien persiste una tradición machista, esta también está arraigada entre ellas mismas y puede ser el principal obstáculo para mejorar en la igualdad de género por cualidades, como la meritocracia. La decana nacional del Colegio de Periodistas del Perú, Ligia de Castilla Delgado, es la segunda mujer en ese cargo en 40 años de existencia de dicha orden profesional y la primera en asumir la dirección de un programa de noticias en la televisión nacional –El Panamericano-, cuando ella apenas tenía poco más de 20 años de edad. Esa experiencia, esas vivencias y esas ansiedades por valorar a la mujer y al periodismo en toda su dimensión, las explaya en esta exclusiva con ÍMPETU.

Usted tomó juramento a la primera decana de los periodistas en Ucayali, Clara Díaz y usted es la segunda decana nacional en 40 años de existencia de dicha orden. ¿Empezó el matriarcado en el Colegio de Periodistas?

Yo no diría matriarcado, sino la equidad, porque nuestra sociedad está formada por un 50% de varones y el otro 50 % de mujeres. Equidad, porque debe haber las mismas oportunidades. Ya las hay porque ya la ley las considera. O sea, somos absolutamente iguales ante la ley. Simplemente los cargos deben repartirse entre hombres y mujeres.

¿Hay que medir la equidad en términos de género, más allá de términos de capacidad, de preparación, de inteligencia, de méritos, de productividad?

En todas esas cosas.

El 80 % de conductoras de programas periodísticos en Lima son mujeres.

Exacto, aunque todavía hay disparidad salarial, pero eso se está corrigiendo poco a poco.

¿Qué es lo que hace la diferencia para esos baches salariales?

Yo pienso que todavía existe un poco la tradición masculinizante que considera el poder en manos de personas de sexo masculino y de determinada apariencia física. Pero ese es un estereotipo que se va desdibujando poco a poco.

Recuerdo que, aparte de los créditos de El Panamericano, a veces la mencionaban al aire y parecía raro que dijeran que una mujer era la directora.

Sí, claro, en esos momentos decían “ooohhh, mujeres al poder”. Era una cosa rara. Hoy no.

Ese “ooohhh” decía mucho de lo que significaba una época. ¿Usted lo escuchaba?

Yo me reía. Siempre he sido una persona que miraba para adelante.

Eran tiempos con buenos reporteros en calle y buenos conductores.

Sí, en esa época empezó con Jenny Vásquez Solís, gran periodista y gran conductora, en Panamericana. En los medios escritos yo estuve en La Prensa que dirigía Beltrán, un gran diario, ahí comencé mi carrera. A pesar que yo estuve en la Universidad Católica, para mí, y para muchos, La Prensa fue una escuela. Eran épocas en las que se luchó mucho.

¿El machismo era tan fuerte?

Lo era. Incluso las mujeres pensaban que esto era un campo para los hombres. Era la costumbre poner a varones al frente. ¿Por qué? Porque sencillamente era la costumbre. No era otra cosa. Ahora la tecnología cambió las cosas, pero no puede reemplazar al talento, al esfuerzo que se hizo para ir ganando espacio a lo masculino.

¿Cuándo a usted le dieron la dirección de El Panamericano, los directivos tuvieron dudas, los Delgado Parker pusieron alguna objeción?

No, no, no. Héctor ni Genaro Delgado Parker supieron ni se enteraron hasta después. Esa decisión se tomó a nivel de la dirección de programas, porque salió el director, que era Manolo Seoane, quien se enfermó y tuvo que retirarse. Aparte de mí había dos personas más. Me dijeron a mí y lo acepté. O sea, al interior del canal no hubo ningún problema.

Pero por lo menos habrá causado curiosidad.

Sí, la cosa es que llamó la atención que a una mujer -y a una mujer joven- le dieran la dirección de un programa noticioso que identificaba al canal. Pero se fueron acostumbrando. Luego empezaron a salir otras colegas en la dirección de medios, como es “Chachi” Valenzuela en televisión y hoy está dirigiendo Perú 21, pero no hay muchas directoras de periódicos. En eso sí la presencia de los varones ha calado demasiado.

Pero las mujeres están copando la televisión.

En medios televisivos hay directoras de programas. En América Televisión hay una directora de contenidos periodísticos, que es una colombiana. Aparte de eso no hay más directoras mujeres. Entonces, todavía el cambio se está produciendo lentamente.

¿Le sorprendió que en Pucallpa, siendo la selva bastante machista, asumiera una mujer la decanatura de periodistas?

La verdad que no, pero es cierto que es más acentuado el machismo en la selva que en Lima. Por ejemplo, toda la directiva que acompaña a Clara Díaz es masculina. No hay otra mujer en su directiva.

Tal vez Clara valga por todos ellos juntos.

Ah, bueno, de acuerdo, ella es muy capaz, pero, digo, es un índice. Hay pocas mujeres destacadas. Cuando me dijeron que Clara era la decana, me pareció estupendo, no me asombró, yo no sabía que era la primera, pero en otras regiones hay varias, como en Ayacucho, en Cusco, Ica, Áncash. Más bien en política la mujer todavía está bastante relegada.

¿Y para revertir eso hay que ocupar cargos con cuotas de género?

En principio no estaría de acuerdo con la cuota de género, pero es necesaria. Es una etapa previa para que los machistas se den cuenta y que las mujeres mismas abran los ojos. No solamente son los varones, son las mujeres también. Y no hay nada peor que una mujer machista.

Para ejercer una profesión es necesario estar colegiado en su rama. ¿Por qué solo para el periodismo eso no es una obligación?

Una ley en el año 1998, con un congreso fujimorista, derogó la ley que obligaba a la colegiación para ejercer. Justo era un año en el que no había libertad de expresión. Y lo hicieron para matar al Colegio de Periodistas.

Y el Colegio no ha podido recuperar esa obligatoriedad, quizá por la oposición de las grandes empresas periodísticas.

No tanto por eso. Yo creo que no se ha hecho una buena defensa. Por eso, como decana, inicié una campaña de exponer los motivos por los cuales sí debe ser obligatoria la colegiación. Se dice que es una barrera burocrática, que atenta contra la libertad de expresión y, en fin, hay argumentos que demuestran que eso no es verdad. Pero es una lucha que hay que hacer, hasta convencer al nuevo Congreso de la República a que revierta la ley vigente que se opone a la colegiación.

Como usted dijo, una prueba de esa falsedad es que en el país, como tampoco en Ucayali, en las cuatro décadas de existencia del Colegio de Periodistas a ningún miembro se le ha recortado su libertad de expresión por ser colegiado.

Exacto, no hay nadie que haya sufrido esa represión. Ese es un falso argumento. Pero lo han usado para mantener al Colegio sin recursos, con muy poca gente, para que el Colegio no crezca. Pero sí, la última directiva que estuvo a cargo de Max Obregón, ha hecho mucho por el Colegio para que se le reconozca otra vez y yo voy a continuar con esa lucha y espero que todos los periodistas colaboren para convencer al próximo Congreso que tiene que volver a darse el contenido de la ley de creación del Colegio de Periodistas y que sea obligatoria la colegiatura para ejercer.

Clara Díaz destacó que el Colegio de Periodistas no se ha creado para estar en silencio. Sin embargo, la presencia institucional es todavía bastante leve.

Poco a poco. Es una guerra que recién empieza. Lo que pasa es que el Colegio de Periodistas no ha estado todo el tiempo en buenas manos. Recién desde hace unos diez años está mejor. Por eso es que no se ha hecho una defensa adecuada de la colegiación de los periodistas.

Esta falta de obligatoriedad de colegiarse pretendió desde el poder debilitar a la orden y menguar la capacidad del periodismo para influenciar en la opinión pública.

Esa fue la intención, pero se viene combatiendo, incluso poniendo dinero de nuestra parte para venir, por ejemplo, a las sedes del interior en busca de esa unificación, como hemos hecho para tomar juramento a la directiva en Ucayali.

¿Hay apoyo de la gran prensa?

Nos apoyan algunos medios importantes, pero la gran prensa no es la principal impulsora de la colegiación; somos los periodistas y tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas.

Esa fuerza es todavía débil, por la poca participación en el gremio.

Pero, por ejemplo, acá en Pucallpa he visto que el primer vicedecano (Ramiro Seijas), quien tiene una emisora, es miembro y directivo de la orden. Realza su actuación como periodista sobre su condición de empresario. Igual el diario ÍMPETU, que entiendo tiene mucha importancia en la región. Grupos como estos deben unirse en la lucha y, sin parecer muy agresivos, meter subliminalmente la necesidad de la colegiación.

¿Alguna recomendación para los periodistas en provincias?

Yo inicié una campaña por la prensa regional. Cuando asumí el cargo enfaticé en que tenemos que revertir la proporcionalidad de la llamada torta publicitaria. Los medios de regiones languidecen por falta de publicidad y eso tenemos que combatirlo, porque en la prensa local está el futuro del periodismo.

También en las redes está el futuro de la comunicación social.

A eso va a llegar a mediano plazo. El futuro inmediato es la prensa local, porque los medios de comunicación masivos ya no van a tener vigencia en el mediano plazo. La televisión que se dirige a todo el mundo está condenada a desaparecer. Va a existir la televisión para pasar los partidos de fútbol, los eventos, pero no para la noticia. La comunicación que llega realmente a las personas es la que es dicha por quien te conoce, por tu vecino, por la gente de tu barrio, de tu entorno, de tu pueblo, que habla tu lenguaje. Esa comunicación es mucho más poderosa porque es más cercana. Incluso surgirá la televisión de cercanía, pero con producción propia. Ese es el futuro.