Ningún periodista perdió libertad de expresión por estar colegiado

Foto1, 2 o 3.- El Colegio de Periodistasno esuna entidad que solo sirve para otorgarnos beneficios, para ayudarnos entre nosotros, dijo en Pucallpa la decana nacional Ligia De Castilla.

EN 40 AÑOS DE EXISTENCIA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS

LIGIA LOPEZ DE CASTILLA DELGADO

Decana del Colegio de Periodistas del Perú

Somos un colegio de periodistas y de comunicadores. Colegio proviene de la palabra latina “collegium” que significa “unidos por ley” o también que es una institución creada por ley y que defiende causas justas. Por eso es que un colegio tiene que ser creado por ley expresa, porque cumple fines públicos.

Buscando un poco de fundamentación sobre este tema, encontré un fallo de la Corte Suprema de Argentina que sirve para todos. La Corte Argentina afirmó que todo colegio profesional desempeña una actividad destinada a fines públicos que originariamente pertenecen al Estado. Eso es importante.

Nosotros no somos una entidad que solo sirve para otorgarnos beneficios, para ayudarnos entre nosotros. Eso está bien, pero nuestro fin es público. Y justamente porque persigue un fin público, la pertenencia a cualquier colegio profesional debe ser mandatoria.

Como entidad deontológica, el fin público de nuestro colegio profesional, periodistas y comunicadores, consiste en promover el desempeño ético de la profesión, proteger a los ciudadanos del ejercicio impropio de la difusión por medios masivos de antivalores y de todo aquello que resulte atentatorio contra la dignidad de la persona humana, que es el fin primordial de la sociedad.

Es decir, como los medios de comunicación no deben estar nunca sujetos a censura, porque eso sí atentaría contra la libertad de expresión, nuestra entidad deontológica debe suplir a aquello que no debe estar sujeto a mandato imperativo. O sea, a legislación.

¿Cómo suplirlo? ¿Cómo hacemos para influenciar a la opinión pública; ya no digo tanto a los medios, sino a la opinión pública para que, por ejemplo, rechace aquellos programas, mensajes que atentan contra la dignidad de las personas, que son discriminatorias por razones de raza o por cualquier otra; que ofenden la moral pública, que cuando hay un crimen contra menores de edad presentan la foto de niñas que han sufrido violación? Eso está prohibido, pero se hace. Tenemos que ser paladines en no hacerlo y en concientizar a la opinión pública a que lo rechace, pues no podemos obligar a los medios a que no lo hagan porque no tenemos esa potestad, no tenemos esa fuerza, más que nuestra fuerza moral.

VISIÓN SANA DE LA COLEGIATURA

El Colegio de Periodistas fue creado por ley en 1980, que estableció la obligatoriedad de la colegiatura. Esa fue una visión sana de aquel Congreso, pero 18 años después, en 1998, esta ley sana fue desvirtuada con el propósito –no manifiesto, pero evidente- de forzar la desaparición del Colegio de Periodistas del Perú, restarnos fuerza y, con ello, reducir la influencia que pueda tener el periodismo independiente por los valores de la democracia y del bienestar de la sociedad.

Algunos aducen que la obligación de colegiarse atenta contra la libertad de expresión, que es pilar indiscutible de nuestra democracia. Pero es claro que no afecta en nada.

Nosotros tenemos en nuestro padrón -en Lima y estoy segura que en Ucayali también- colegiados que son periodistas en ejercicio, incluso directores de medios y ellos jamás han visto recortado su derecho a la libertad de expresión por pertenecer al Colegio de Periodistas.

Se dice, también, que la colegiación constituye un obstáculo burocrático. Falso. Más bien es un requisito que añade valor y aumenta la empleabilidad del profesional, tanto en el periodismo como en otras profesiones.

En el supuesto negado de que hubiese oposición entre el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la obligación de colegiarse para ejercer, no podría existir la colegiatura obligatoria en países de una tradición democrática tan antigua como Italia, que tiene la Orden del Journalisti, obligatoria para ejercer. En otros países de Europa también existe y en varios países de Latinoamérica. He estudiado más el caso de Costa Rica, donde el tema de la colegiatura obligatoria tuvo que llegar hasta su Tribunal Constitucional, porque había quienes se oponían a la colegiación periodística.

El TC, como también pasó en Italia antes, emitió un fallo, no sé si fue por unanimidad pero quedó muy claro que no existe interferencia con la libertad de expresión. O sea, eso es algo que debe ser desvirtuado.

Esa ley de 1998 debe quedar en nada porque fue malintencionada y fue aprobada en una época en la que no existía la verdadera libertad de expresión.

Los veteranos nos acordamos, y quizá los intermedios también, qué cosa ocurrió en los años 90 con la prensa: la compra de la línea editorial de los periódicos y de la televisión. Entonces, no hubo la intención sana de proteger la libertad de expresión, porque no existía en esa época.

PERIODISMO Y LA SOCIEDAD

La función del periodismo es brindarle elementos a la sociedad para organizarse mejor, para tener capacidad de análisis a la hora de elegir buenos gobernantes y para fomentar ciudadanía responsable.

Acá viene al caso mencionar una investigación de una fundación vinculada con la Universidad de Harvard, que hizo un seguimiento en Italia a un grupo de ciudadanos expuestos en forma constante a programas de la academia de Busconi, lo que acá llamaríamos a los programas chatarra. El seguimiento de varios años demostró que la audiencia de esos programas chatarra eligen a candidatos populistas y son personas carentes de capacidad crítica porque, entre otras debilidades, disponen de un lenguaje muy limitado. En resumen, esas personas pierden la capacidad de discernir adecuadamente en política. No toman buenas decisiones al elegir.

Como periodistas y comunicadores sociales nos toca informar de modo independiente y comprometido con la verdad. Eso es obvio.

LOS COMUNICADORES

En cuanto a los comunicadores, su función no es muy bien entendida. Ellos y ellas emplean su talento y la técnica de su profesión para lograr el enlace correcto entre las instituciones y sus públicos, en última instancia con la ciudadanía en general.

Se dice que cualquier organismo público o privado alcanza determinado grado de éxito mediante una ecuación bastante simple: 90% de buena conducta + 10% de buena prensa = imagen institucional óptima. Eso tiene mucho de cierto.

Ejercer la comunicación institucional no es un trabajo fácil. No consiste en repartir notas de prensa, aunque hay que hacerlo también, pero que solo consiste en eso es una tipificación burda por parte de quienes no conocen –no tienen por qué conocer, tampoco- la complejidad del oficio de comunicador. Al contrario, requiere técnicas específicas, pero además capacidad de análisis, compromiso con la verdad y entereza para gestionar buenas prácticas al interior de sus organizaciones.

Muchas veces esta entereza resulta un riesgo laboral. Pero, bueno, ejercer bien la profesión -y a muchas profesiones les ocurre esto- significa también un riesgo laboral. Así es la vida.

RIESGO DE REDES

El mundo enfrenta el desafío de las llamadas Face News. Lo sabemos, pero esto últimamente se ha vuelto más grave con un problema de falsedad profunda en las redes. Y esto consiste en fabricar falsa realidad mediante imágenes difundidas como si fueran reales. Es un engaño absoluto para confundir a los electores. Aparece especialmente en épocas electorales y ganar poder por métodos tramposos. Y esto está preocupando mucho a los medios periodísticos más importantes en el mundo, en Estados Unidos, en Francia, que están tratando de ver cómo evitamos esto.

Lidiamos también con los comunicadores espontáneos en redes sociales que se atreven a opinar, pontificar y, lo peor, a reproducir falsedades. Y así pretenden ser líderes, ser formadores de opinión. ¡Oh, Dios mío, esto es inaceptable y tenemos que combatirlo! Tenemos que estar en Twitter, tenemos que estar en las redes y enseñar a la gente que no debe reproducir lo que dijo un fulanito X o que hubo cualquier desastre o lo que fuera. Uno tiene que seguir a los medios que ya están absolutamente consagrados, que ya sabemos que son serios.

Hay francotiradores en el twitter y los famosos troles que campean en el submundo digital con impunidad. No podemos sacar nada legalmente, pero el Colegio de Periodistas debe ejercer docencia desde la radio, aprovechar, como en Pucallpa, que hay muchas radioemisoras, desde la televisión, desde todo medio de comunicación ejercer docencia en ese sentido. Es importante para sostener una comunicación limpia.