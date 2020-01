Los penales existen en el fútbol

Carlos Tubino Arias Schreiber

Estamos muy cerca de las próximas Elecciones Congresales del próximo domingo y llama la atención que la ciudadanía no esté debidamente enterada de las reglas de juego de este proceso electoral, peor aún hay muchos candidatos que tampoco las conocen. Es como ir a jugar un partido de fútbol y desconocer que existen los penales y cuando me lo cobran en la cancha, reclamar con apoyo del público que desconocía esta regla.

La elección en la que participaremos en unos días no es la elección del gobernador o de los alcaldes que es directa, es decir el candidato que más votos obtiene sale elegido; sin embargo, ahora vamos a una elección indirecta, primero el partido tiene que pasar la valla electoral, consiste en que a nivel nacional se obtenga el 5 % de los votos válidos, éstos se obtienen sacando la diferencia entre votos emitidos con los votos blancos y nulos, es decir:

Votos Válidos= Votos Emitidos-Votos Blancos y Nulos. A continuación, hagamos un cálculo aproximado, primeramente tenemos que considerar que los electores para éste Proceso Electoral a nivel Nacional son 24 799 384, luego asumamos que al final vayan a votar 21 000,000 y que tengamos 30 % de votos Blancos y Nulos, o sea 6 000 000, finalmente aplicamos la fórmula y tendremos que los votos válidos serían:

Votos Válidos= 21 000 000-6 300 000=14 700 000

O sea para pasar la Valla Electoral los Partidos Políticos participantes tendrían que tener a nivel nacional un mínimo de 735 000 votos (14 700 000 X 0,05).

Si no obtienen esos votos les queda otra opción, conseguir que al menos 7 congresistas sean elegidos en más de una región, luego de aplicarse el modelo matemático proporcional de la cifra repartidora, inventado por un matemático austriaco y que está vigente en el Perú desde 1963 y que también se aplica en Argentina, Chile, Colombia, España, Austria, Portugal, Polonia y otros países.

Ha llamado a confusión en la ciudadanía que el Jurado Nacional de Elecciones ha indicado que no se aplicará la valla electoral en éstas elecciones, eso sólo se refiere a la eliminación de esos partidos del padrón electoral, es decir no perderán su inscripción para participar en próximos procesos electorales, no modifica ni se refiere a los procedimientos para elegir congresistas que sigue vigente.

En conclusión si tu partido político no llega más o menos a 700 000 votos a nivel nacional o no logra elegir 7 congresistas en más de una región, así gane su candidato en una región no será proclamado congresista de la república. Incluso podría suceder que un candidato tenga más votos preferenciales que todos los postulantes al Congreso de una región y no será congresista, si su partido político no logra pasar la valla electoral, o no logra ganar un curul siguiendo el procedimiento anteriormente explicado.

No nos dejemos sorprender, no aceptemos el lloriqueo de quienes no saben que existen penales en el fútbol y aquí la valla electoral y la cifra repartidora.