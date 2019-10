¡LO QUE MARINO DEJÓ!

Fiscalía investiga obras con indicios de corrupción

A puertas de las elecciones congresales se deducen posibles candidatos, uno de ellos es el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Antonio Marino Panduro, a quién vemos en poses en las redes sociales, sin embargo justamente en estas fechas la Fiscalía Anticorrupción da luces sobre las investigaciones que siguen en su contra por presuntas irregularidades en las obras de su gestión, específicamente en la construcción del terminal terrestre y el camal municipal, irregularidades por las cuales ha sido llamado a responder.

INVESTIGACIÓN COMPLEJA

La Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción dispuso declarar de complejidad la investigación que se realiza en contra del exalcalde Antonio Marino Panduro, Romel Culqui Ruiz y contra los que resulten responsables por el delito de Colusión y Negociación Incompatible, en el caso correspondiente al Terminal Terrestre de Pucallpa.

Tratándose de una investigación compleja el plazo para realizar las diligencias se extenderán hasta ocho meses más, con la finalidad que la fiscalía pueda recabar las pruebas consistentes en declaraciones y documentos que permitan acusar a las exautoridades ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Asimismo, la fiscalía ha ordenado que se recabe la declaración del ahora regidor de la comuna portillana, Marden Contreras Ramírez, quien debe responder por las presuntas irregularidades en la ejecución del terminal terrestre, y del mismísimo investigado Antonio Marino Panduro, declaraciones que a la fecha no fueron diligenciadas, generando obstáculos en el avance de la investigación.

Recordemos que fue Romel Culqui, quien puso en evidencia presuntas irregularidades cuando brindó declaraciones a este medio abordando el tema del terminal, señaló “Yo ya estaba fuera de la gestión, para mí no era el lugar adecuado, es un terminal que no cuenta con las especificaciones técnicas”, declaraciones que fueron recabadas por la fiscalía.

En otro momento de la entrevista sostuvo que el terminal terrestre tuvo muchos problemas en su ejecución. “Tengo entendido que los problemas se dieron porque no se ha dado los debidos procesos por ejemplo un requerimiento de la determinada área, y luego la clasificación presupuestal y recién entregar el producto”, fue lo que declaró en su momento.

En aquella entrevista Romel Culqui advirtió sobre las denuncias que hoy junto a Antonio Marino, enfrentarían “Se dejan llevar por la emoción y cuando no se tiene conocimiento hay que saber escuchar a los demás, pero cuando un alcalde solo dice solo hay que hacer esto y punto, no sabe. Y ahora debe asumir las consecuencias, eso es lo que pasó. Hay varios casos que están pendientes, el alcalde saliente no estará librado, le llegaran denuncias y tendrá que responder junto a su gerente municipal”.

Lo que pasó en el Terminal Terrestre se trataría de hechos de corrupción tipificados en Colusión y Negociación Incompatible, Antonio Marino por el ímpetu del momento ordenó instalar el terminar terrestre sin realizar un proceso de adjudicación como dicta la ley, sin los criterios presupuestales que desencadenaron cartas notariales para efectos de pago realizadas por el Grupo Jáuregui, quienes solicitaban pagos por la construcción del cerco perimétrico de malla olímpica del terminal terrestre pese no contar con un crédito presupuestal.

AMPLÍAN DILIGENCIAS

Otro de los casos que se ventila en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios es la investigación sobre el camal municipal, aquí nuevamente aparece el nombre de Antonio Marino Panduro junto a diez funcionarios de su gestión denunciados por el delito de colusión.

El fiscal responsable, Gomer Tuval Santo Gutiérrez, mediante disposición ordenó ampliar las diligencias de investigación a 60 días más, con la finalidad de conseguir los elementos de convicción, es decir las pruebas necesarias, para que posteriormente formalice la investigación preliminar, cabe rescatar que aún se encuentra en diligencias iniciales.

El hecho que se investiga inicia con el informe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en la cual da cuenta que el alcalde había convocado a dos empresas para que presenten sus propuestas técnicas para la administración del camal el 4 de octubre, cuando aún no se emitía el acuerdo del concejo que aprobó la propuesta de que el camal municipal sea incorporado al proceso de la promoción de la inversión privada. Es decir, se adelantó, al parecer todo estaba programado para que desde un inicio el camal pase a manos privadas.

En relación a ello, la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que de los documentos cursados a las empresas para su participación, ninguna de ellas se adjuntó términos de referencia, especificaciones técnicas, ni condiciones para presentar las propuestas requeridas o información que permita conocer a dichas empresas sobre las condiciones mínimas para la administración del camal municipal.

Asimismo, en relación a la propuesta de COINCAR, es necesario señalar que en ninguno de los artículos faculta al alcalde invitar a los interesados, bajo esas circunstancias y sin haber pasado un proceso de evaluación se habría realizado el convenio con dicha empresa. La misma que hasta la fecha no levanta las observaciones realizadas por SENASA.

A ello se suma que en las instalaciones del camal municipal estando bajo la administración de COINCAR, el pasado 13 de junio del 2017, el señor Aster Alfredo Díaz Ruiz,representante de la Asociación de Vendedores Mayoristas y Minoristas de Carnes Rojas de Ucayali, sufrió una cornada de toro que desencadenó su muerte.

La Fiscalía Anticorrupción continuará recabando declaraciones, para ello ha citado a rendir sus manifestaciones a los 14 involucrados, entre ellos a Antonio Marino Panduro y a Héctor Valer Pinto, representante legal de COINCAR, quien es investigado en calidad de cómplice. El exalcalde debe responder por dichas investigaciones antes de aspirar a una curul, ya que desde el Congreso no saldría bien librado, ahora menos con la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria.

ALBA