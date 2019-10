EDWIN VÁSQUEZ LÓPEZ TRAS MUERTE DE SU HIJO: “Las autoridades deben juntarse para frenar la delincuencia”

Ayer por la tarde, los restos de Edwin Vásquez Ríos, hijo del expresidente regional, Edwin Vásquez López, llegaron hasta su vivienda ubicada en el jirón Maya de Brito, lugar donde se realiza el velatorio. Hasta allí llegaron amigos, autoridades y familiares expresando su solidaridad con la exautoridad. Por la noche, bastante calmado y sereno, el líder de los otorongos, conversó con ÍMPETU sobre la trágica muerte de su hijo, pero sobre todo para hacer un llamado a las autoridades a frenar el incremento de la delincuencia.

Nuestro sentido pésame, un momento doloroso que le toca vivir, frente a este hecho ¿Cuál es perspectiva que tienen como familia?

Exigimos justicia porque este crimen no debe quedar impune, cortar la vida de un joven de apenas treinta y ocho años, de la forma más cruel y cobarde porque ha sido por detrás, ha sufrido una emboscada y a las espaldas recibió dos disparos, no sabemos el motivo del crimen ojalá que la policía pronto nos dé solución a esto, Es tiempo de parar el crimen organizado, las autoridades deben juntarse para parar mucha violencia. Somos una ciudad que está próspera al trabajo y este tipo de acciones hace que se corra la inversión, por eso pido a las autoridades trabajen mucho en seguridad, ahora me tocó vivir en carne propia, un turno cruel de mi hijo mayor que tenía muchas aspiraciones, su familia y sus sueños.

Se tejen muchas versiones sobre la muerte de su hijo. ¿Cuál es la información que manejan ustedes?

Hay muchas personas que están opinando alegremente y espero que nunca sufran este dolor que estamos sufriendo en este momento, pero la versión es que mi hijo ha sido cobardemente asesinado por la parte posterior, ha sufrido una emboscada en el centro de trabajo ubicado en Yuyapichis, que es propiedad de su suegro donde estaba trabajando ya por casi cuatro años, eso es todo no hay ninguna otra versión. No se conoce el móvil, esa es la versión que maneja la policía.

La delincuencia se está incrementado. ¿Cuál es el llamado que le hace a las autoridades actuales?

Es una pena que nos hayan quitado la escuela de policías porque con ellos podríamos planificar este trabajo de seguridad y planificar con los pueblos y provincias cercanas y hacer un trabajo en conjunto, yo he trabajado por la seguridad de mi pueblo, y espero llegar a ser autoridad nuevamente para solucionar los problemas grandes que nos aqueja y es verdad que día a día se está incrementando la inseguridad ciudadana y tenemos que parar, aquí la autoridad regional, provincial y distrital tienen que hacer los proyectos al gobierno central para que en conjunto logremos solucionar este problema.

Finalmente agradeció a las personas que llegaron hasta su vivienda para acompañarlo en el velatorio de su hijo y expresó sus deseos de recordar a su hijo como lo acompañó en vida, razón por la prefirió no acercarse al féretro…

“A todos agradecerles por su apoyo, por su presencia en este recinto, con esta demostración yo creo que tengo una alegría interna, decirles gracias yo seguiré trabajando poniendo nuestros actos en manos de Dios, pedirle que bendiga a la población de Ucayali. Yo no me he acercado al ataúd ni siquiera lo he visto, quiero recordarlo como estuvimos el último domingo aquí en el aserradero todos juntos conversando y riendo, yo soy muy débil para éstas cosas. El entierro será hoy a las cuatro de la tarde en el cementerio general, donde la Municipalidad nos ha donado un terreno para darle cristina sepultura a mi hijo”, dijo Vásquez López.

ALBA