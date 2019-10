LA REBELIÓN DE LAMAS

VERSIÓN HISTÓRICA DE 1975

Un 17 de octubre de 1975, hace 44 años, hubo en Tarapoto una gran movilización popular convocada por las organizaciones populares en apoyo a los reclamos de Lamas, que se hallaba en huelga general indefinida.

El siguiente es el testimonio de Abner Cotrina del Águila, publicado el 6 de noviembre de 1975 en la revista Marka, mientras se recuperaba en el Hospital Rebagliati, de Lima, de la herida de bala en la pierna disparada por el capitán guardia civil César Salgado, cuyo texto ofrecemos en memoria al 363 aniversario de la creación española de Lamas y 44 aniversario de las luchas populares reivindicativas de Lamas.

Abner Cotrina era director del centro educativo 62261 y director del periódico local Filabotón, quien tuviera participación directa en los sucesos y su consiguiente represión.

Pocos años después de recuperarse de las heridas de bala, Cotrina del Águila emigró con su familia a la ciudad de Lima, donde estudió y se graduó como abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente comparte su residencia entre Lima y Lamas.

DECLARACIONES HISTÓRICAS

“El pueblo de Lamas, situado en medio de la Amazonía, hizo noticia a comienzos del presente año con el secuestro del jefe de redacción de Expreso, a fin de que la opinión pública se enterara de la situación crítica en que se hallaba. Hace un par de semanas, Lamas volvió a hacer noticia a raíz de los disturbios suscitado allí, en Tarapoto y en Saposoa.

El pueblo de Lamas y en general toda la Amazonía vive permanente situación de crisis ocasionada por el abandono. Y al referirme de abandono hablo de falta de los servicios más indispensables. Carecemos de agua, desagüe, electrificación, vías vecinales para unir a los pueblos, atención a los campesinos y lo que nos ha estado afectando más, el aumento del costo de vida que ya se hace insostenible.

Lamas es una población que cuenta con 17 mil habitantes que tiene tendida una tubería de agua y desagüe hace diez años que, sin embargo, no funciona; contaba con un grupo electrógeno que venía fallando hace cinco años, tenía un local llamado posta médica con 10 camas donde no se prestaban ni los servicios más necesarios, una carrosable de salida en mala situación, vía que fue hecha por los mismos pobladores hace 25 años. Casi no hay atención al campesinado de la zona.

Como Ud. debe saber, el pueblo de Lamas se movilizó el mes de enero. Bueno, en aquella ocasión exigimos todos los puntos que hemos anunciado. Estas exigencias se vieron atenidas con un grupo electrógeno que llegó después de seis meses y en mal estado. Eso fue lo único que se consiguió en enero. Los demás eran compromisos suscritos por los funcionarios de los diferentes ministerios. En resumen, prácticamente no se nos atendió en nuestros pedidos”.

El 10 de octubre de este año (1975) se celebraba el 319 aniversario de la fundación de Lamas; a raíz de la fecha un comité de barrio sugirió que no se hiciera una celebración de tipo tradicional sino que se prepara una gran manifestación de protesta, justamente ante el incumplimiento de los ofrecimientos de enero.

Aquel día el pueblo se concentró en número superior a cuatro mil y denunció sus problemas. Lamas ya estaba organizado desde en que funcionaban 8 comités de barrio y aparte las organizaciones de base, entre ellas sindicatos, cooperativas y otras.

Todos los barrios y organizaciones de base se hicieron presentes. El Sindicato de Choferes denunció que en ese momento estaba trabajando una motoniveladora en la carretera que en lugar de beneficiar perjudicaba, porque sacaba todo el ripio y hacía que los baches aumentaran con las lluvias, cosa que los choferes ya habían denunciado a la oficina de transporte terrestre.

En ese momento se decidió suspender esos trabajos y poner la motoniveladora bajo custodia del pueblo de Lamas. Como había un comité de lucha anterior, este retomó y canalizó las acciones. El comité está formado en base a delegados de los comités de barrio y las organizaciones de base.

Ese mismo día sesionaron y decidieron bajar hacia la realización de asambleas, proponiendo dos puntos de agenda a discutirse. 1.- Movilización de todo el pueblo para exigir un presupuesto que permita la terminación de la carretera Lamas–Cacatachi y 2.- Realización de un paro total y otras acciones de lucha. Todos aprobaron mayoritariamente los puntos de agenda y darle el apoyo pleno al comité de lucha.

WALDEMAR SORIA RODRÍGUEZ