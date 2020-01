Juntos por el Perú no tendrá curules en el Congreso

¡CONFIRMADO!

Juntos por el Perú no tendrá participación en el Congreso, según el 99,44% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El partido de izquierda no pasaría el 5% de votos a escala nacional, y quedaría fuera del Parlamento, al igual que las otras once agrupaciones políticas que no pasaron este mínimo.

A nivel nacional, Juntos por el Perú tiene 4,77% de aceptación con 620,798 votos. El último partido que pasa la valla electoral es Somos Perú con 6,07% de aceptación.

Como ya van 99,44% de actas procesadas, eso quiere decir que solo falta un 0,56% de las mismas para que se haga oficial cómo quedaron los resultados.

Asumiendo que ese 0,56% votara por Juntos por el Perú, lo cual es imposible. Estaríamos hablando de 89,314 votos, aproximadamente, esto es calculado con el total de electores que fue de 15’948,970 personas.

0.56% x 15’948,970 = 89,314 (redondeando)

Esto indica que lo máximo de votos que podría alcanzar Juntos por el Perú es 710,112 votos, aproximadamente.

620,798 + 89,314 = 710,112

Esa cifra no alcanzaría para pasar el 5% de la valla electoral que está definido por 796,753 electores, mediante el siguiente cálculo:

5% x 15’948,970 = 796,753

De esta forma, Juntos por el Perú queda fuera del Parlamento al igual que el Partido Popular Cristiano (PPC), Democracia Directa, Perú Libre, Apra, Avanza País, Perú Patria Segura, Vamos Perú, Renacimiento Unido Nacional, Solidaridad Nacional, Perú Nación y Contigo.