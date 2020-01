Hay desinterés en el proyecto del tren bioceánico Perú-Brasil

LUIS ATKINS LERGGIOS:

ANDY SCHARFF

Un mega proyecto que conectaría el Perú con el Brasil, donde la región Ucayali sería la más beneficiada, quedó luego en el olvido y no se volvió a tratar del tema. Para conocer qué es lo que había pasado, ÍMPETU dialogó con el Promotor del Proyecto del Tren Bioceánico, Luis Atkins Lerggios.

¿Por qué no se ha impulsado el proyecto del tren bioceánico Perú-Brasil?

Existen fuerzas negativas que no quieren que se construya el megapuerto de Bayovar y el proyecto del tren Bioceánico entre Perú-Brasil, la problemática es bien complicada, estamos hablando de un problema geopolítico que nosotros tenemos que comprender, tenemos que encontrar alternativas para sacar adelante el proyecto, hay fuerzas negativas que se oponen y tenemos nosotros que obedecerla, en el Perú tenemos problemas muy complicados que debemos de tener influencia política para poder solucionar.

¿Es el centralismo que impide que este proyecto se desarrolle?

No solo es el centralismo, son intereses económicos muy fuertes, pero los intereses económicos no pueden prevalecer sobre los intereses del país, por eso nosotros lo estamos promoviendo, a los gobiernos nunca les ha interesado hacerlo, porque lo han tenido ahí, tenemos que avanzar a pesar del desinterés de los gobiernos.

¿Se espera que se culmine este gobierno para poder promoverlo nuevamente?

Nosotros no esperamos nada, el proyecto lo continuamos, hemos invertido mucho dinero y mucho tiempo en la promoción de estos dos megaproyectos (construcción del puerto de Bayovar y el tren bioceánico), tenemos toda la información del estudio realizado, ya las cosas se tienen que manejar de otro ángulo, si hay un nuevo gobierno que le interesa, pues adelante.

¿Se le ha invitado a participar de este encuentro que se realizará en la región Ucayali?

No me han invitado a participar, si no me invitan a un lugar yo no voy, acabo de regresar de Estados Unidos, y ustedes están promoviendo allá en Pucallpa una actividad, porque si no se hace el megapuerto en Piura no se realizaría el tren bioceánico, para que sea bioceánico tiene que estar en el Pacífico y en el Atlántico.

¿De qué fuerzas negativas estamos hablando que no quieren que se realice este proyecto?

Hay muchos intereses que el ferrocarril se construya en Chile, con esa información usted ya va comprender que es lo que está pasando, ya lo dijo PPK que Vizcarra lo ha querido convencer para que el ferrocarril de Bayovar se haga en Chile, ojalá vaya Vizcarra a Pucallpa, él solo está inaugurando veredas y pistas, no se está preocupando por la macroeconomía y microeconomía del país.

¿Cuál es la diferencia en el transporte de carretera a comparación con la vía férrea?

La cantidad de carga que sale del Brasil para el Asia, se utilizaría diez mil trailers para moverla, por el otro lado si hubiera un solo ferrocarril, lo cual lo hace mucho más económica y más rápida, definitivamente el tren es lo ideal.

¿Qué medidas preventivas se han tomado para la Amazonía?

Dentro del proyecto se contempla un fideicomiso para que por cada árbol que se saque para construir el ferrocarril, se tienen que plantar diez arboles maderables, yo lo he estudiado, analizado y eso es lo que estamos promoviendo.

¿Siguen interesados las empresas China en realizar este proyecto?

A mí no me interesa la empresa china, ni la empresa alemana, ni la empresa singapurense, todos ellos están interesados en hacerlo, a mí lo que me interesa primero es tener el proyecto ya aprobado, que será prácticamente en el próximo gobierno, porque el actual gobierno como lo dije anteriormente quieren que se haga en Chile.

¿Piura solo quiere exportar sus rocas fosfóricas para el desarrollo de su pueblo?

El proyecto no se ha hecho para los sulfatos, no garantizarían un mantenimiento permanente del ferrocarril, son varias cosas más por la que nosotros estamos peleando para hacer este tren, lógico que también se utilizaría para llevar sulfato a Ucayali, Brasil y a otras partes del mundo, pero no es el punto principal que nos da viabilidad económica, hay varias cosas que nosotros hemos tomado en cuenta, sobre esa base estamos trabajando, he estado en Singapur y China; viendo la viabilidad de este proyecto en Ámsterdam, Miami, en el Canal de Panamá, en el nuevo canal que se quiere hacer en Nicaragua, así que nosotros estamos viendo varias cosas para que esto sea una realidad viable.

¿Para conocer a detalle sobre este proyecto que actividades va a desarrollar?

Para el próximo 28 de febrero va ver en la ciudad de Sechura una conferencia internacional sobre el ferrocarril y el megapuerto de Bayovar, donde va estar el embajador de China, embajador de Brasil y otros. Si les interesa saber más sobre este proyecto están invitados.