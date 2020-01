Es hora del cambio!!

By

TEMA FUE ABORDADO POR LOS CANDIDATOS

Conversatorio Electoral: Mujer y juventud

FERNANDO GONZÁLEZ POLAR

Ayer se desarrolló el Conversatorio Electoral que organizó Diario ÍMPETU, en alianza estratégica con Ucayalina de Televisión, Radio del Progreso, Oriental TV y Canal 5. El evento que convocó a los candidatos pertenecientes a los primeros lugares de preferencia según la última encuesta publicada por esta casa editorial creando un ambiente. Dos temas fueron planteados a los candidatos y un tercero quedó a su criterio. En esta oportunidad, compartimos el minuto de ponencia de los 15 candidatos participantes del Conversatorio Electoral en el tema ‘Mujer y juventud’.

Mercedes Santamaría Marín

Alianza Para el Progreso

“Actualmente más del 70% de las personas que viven en pobreza son mujeres no reciben el mismo salario que los hombres y la mayor parte de su trabajo no es remunerado y la mayoría son víctimas de chantaje y acoso sexual. En el sector salud ucayalino he sido víctima muchas veces de la mala atención que se da en diversas entidades públicas. Se debe iniciar de inmediato, a través de la participación ciudadana iniciativas que ayuden a dar soluciones al problema. Una de las principales propuesta es que se debe respetar el derecho constitucional de la mujer, se debe poner mayor interés en el tema de la salud y que la salud debe ser para todos. Fiscalizaremos el cumplimiento de las normas de salud y el equipamiento de los hospitales”

Willy Lora Zevallos

Fuerza Popular

“Yo sí voy a mostrar mis apuntes porque a la demagogia y al populismo se le combate con la verdad, con documentos y con estadísticas. Aquí, nuestras niñas, de 15 a 19 años de edad ya son madres o están embarazadas por primera vez; esta es una seria problemática de la Amazonía peruana en la salud. La muerte materna prevalece entre las menores de 19 años y las de 20 a 35 años, esta es una verdad de la condición de la salud de la mujer en la región Ucayali. ¿Cómo actúan nuestros servicios? Programan atender a 12 mil 588 gestantes y solamente atienden a 8 mil 738. Hay una deficiencia en atención de los servicios de salud a pesar que los programan y cuando se programan se programan con presupuesto”.

Laura del Águila Cárdenas

Democracia Directa

“Me voy a referir al campo laboral privado para las mujeres. Ellas no están teniendo un trato igual que los hombres en oportunidades ni en salarios. De igual manera los jóvenes se ven vulnerados en sus derechos laborales por la falta de aplicación de las leyes. Urge, desde el Congreso, impulsar iniciativas de leyes que obliguen a las entidades públicas y privadas al cumplimiento de estos derechos”.

Boris Ayma Palacios

Alianza Para el Progreso

“El 24 % de nuestra población en general está constituida por los jóvenes, ellos son el motor y motivo, un importante activo que permite el desarrollo y progreso del país. Obviamente tienen sus riesgos y amenazas porque a veces sus proyectos de vida se ven truncados porque no tienen las condiciones favorables. Señores ¡Hay que tener actitud positiva ante el mandato del pueblo! No nos dejemos llevar por pasionismos negativos, hay que ser respetuosos del ordenamiento jurídico. Nosotros como partido político estamos convencidos que debemos incrementar el empleo decente. No es posible que el 80 % de nuestros jóvenes tengan empleo informal; hay que hacer las reformas legislativas urgentemente en el tema laboral”.

Gabriela Montesinos Chacón

Unión Por el Perú

“Si juntamos los temas de juventud y mujer; tenemos que hablar en primer lugar en igualdad de oportunidades, deberes y derechos; por lo tanto, planteo una reforma total de la educación, que la educación sea gratuita, que los jóvenes no salgan a patear latas, sino, de frente a trabajar a través de la creación de una ley de educación para el trabajo con incubadoras laborales. Así mismo, la creación de puestos masivos de trabajo, hay que hacer cambios significativos. En el tema de prevención de delincuencia y maltrato a la mujer, propongo como política de Estado una ley de control de la salud mental para que no existan más familias abandonadas ni más niños violentados y abandonados. Una ley de salud mental para los niños, las mujeres y los jóvenes, hay que hacer cambios y cambios ya”.

Jackeline Mathews Fernández

Partido Morado

“Mucho se habla del tema joven, mujer, género ¡No le pongamos género al problema! Pongámosle talento. Hablemos este momento de los cerca de 2 millones de jóvenes entre 15 y 28 años que están en condición de ni-ni’s, ni estudian, ni trabajan ¿Habrá alguna política pública que está pensando en este problema? ¡Ninguna! Seguramente están pensando en los votos de los jóvenes; sin embargo, en este problema las dos terceras partes son mujeres que están en sus casas criando abuelos enfermos y niños. Busquemos programas donde prevengamos el embarazo adolescente”.

Jhonny Izquierdo Zevallos

Partido Popular Cristiano

“La mujer ucayalina nos han demostrado que son mejores que nosotros los varones. Ellas son las verdaderas economistas de nuestros hogares. Muchas veces nosotros dejamos 15 o 20 soles y nos vamos a trabajar y ellas se preocupan por nuestro hogar. Tenemos que dinamizar la economía, la empresa privada representa el 80 % y el 20 % lo representan las instituciones públicas. El año pasado hemos crecido 0,1 % en Ucayali, es decir nada, no hay chamba y si no hay chamba nuestras mujeres no pueden apoyarnos dentro de nuestros hogares ahí es donde tenemos que apuntar con un verdadero trabajo sostenible. A nuestra juventud, joven ucayalino, solamente el estudio nos va a sacar esta pobreza”.

Jaime García Fernández

Partido Morado

“El Partido Morado viene trabajando una lista pro-mujer que ha creado dentro del Partido el año 2018. No se va a trabajar solo después de ingresar, venimos trabajando desde el año 2018 y el partido tiene su propio programa pro-mujer que está liderado por muchas mujeres entre jóvenes y personas con mucha experiencia. En el tema de juventud necesitamos apostar por el tema de los talentos y en el Partido Morado se viene trabajando y apuesta mucho por los talentos. Los talentos, si no los tomamos en cuenta, simplemente se quedan ahí y necesitan oportunidades para desarrollar, para capacitarlos, para seguir avanzando y de esa manera mostrar nuestro aporte a nuestra sociedad civil”.

Melissa Carrión Marín

Alianza Para el Progreso

“En la actualidad, 15 790 jóvenes están considerados como ni-ni, no estudian, no trabajan, porque en las entidades públicas y privadas piden experiencia como joven y todos como jóvenes nos preguntamos si no nos dan la oportunidad ¿Cuándo vamos a tener experiencia? Hemos visto la oportunidad, de llegar al Congreso, de promover la ley que defienda y promueve el empleo a nuestro jóvenes en las entidades públicas. Que el 5 % sean ocupados por nuestros jóvenes. De esa manera estaremos dando oportunidades a nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Como bancada tenemos un compromiso y un pacto de respeto hacia las mujeres y luchar desde el Congreso ayudar a nuestras mujeres ucayalinas y a nivel nacional”.

José Alfredo Cárdenas Núñez

Acción Popular

“Amigos, amigas, en este minuto quiero dirigirme a todos los jóvenes, jóvenes como yo. En este momento soy el candidato más joven de Ucayali y uno de los más jóvenes de todo el Perú, mi nombre es José Alfredo Cárdenas y represento al partido de la lampa, de Acción Popular con el número 1. Amigos, nosotros necesitamos que todos ustedes formen parte de la política así que vamos a conseguir que toda la información de todo gasto público de toda entidad del Estado esté a disposición de todos ustedes, para que formen parte de la política, para que formen parte del entendimiento de cómo funciona el Estado y de esa manera tener a los mejores ciudadanos representado en el Congreso y en los gobierno locales y regionales. Así que, amigos, amigas, este 26 de enero marquen la lampa”.

Nelly Huamaní Machaca

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

“Las mujeres somos muy emprendedoras, multidinámicas; para ello, necesitamos igualdad de oportunidades en el trabajo, en la educación, etc. En el tema de la juventud ¿Por qué la juventud no tiene las oportunidades que si se le puede acceder? El FREPAP propone en el tema Educación que el ingreso sea directo en las instituciones universitarias, técnicas; ya no mediante un examen de admisión. Muchas veces hacemos psicológicamente nuestra juventud sufre una aflicción y necesita oportunidades donde ya no pierda más tiempo de esperar un año más para postular a un examen de admisión. Necesitamos que el ingreso sea directo”.

Liz Tutusima del Águila

Partido Morado

“Es compromiso del centro republicano, la ideología del Partido Morado, que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades sin discriminación alguna. Somos los únicos que tenemos dentro de nuestros 8 ejes de trabajo la equidad de género. Voy a permitirme decirles que no es igual que la ideología de género, la equidad de género busca oportunidades igualitarias, derechos igualitarios y obligaciones igualitarias indistintamente de cómo sean nuestro tema biológico con qué género hemos nacido. Yo he sido víctima de acoso político en varias oportunidades como funcionaria desde la jefatura del RENIEC y del Gobierno Regional. La ley del acoso político es nuestra prioridad. No más discriminación por cómo eres, cómo te vistes o si eres mujer tienes menos capacidades”.

César Barrueta Ponce

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

“Queridos hermanos ucayalinos, me da tanta pena que exista tanta corrupción. Si el 26 de enero llego al poder, inmediatamente tengo que revisar esa ley de la mujer, ley del niño para mejorar, para superar porque en educación y en salud hay bastante corrupción porque muchas veces el Estado peruano invierte en tanta medicina; pero, esta no llega a los pobres. Muchas veces se hacen documentos, se les hace firmar; pero, no llega la medicina a la persona. Por eso si el 26 de enero nosotros llegamos, vamos a revisar todas esas leyes que existen en nuestro Congreso”.

Elena Aguilar Gonzáles

Somos Perú

“A veces no solo es importante decir que somos candidatos jóvenes cuando en esta juventud y en esta emoción vamos a cometer exabruptos y querer sorprender a la gente tratando de transparentar documentos públicos cuando estos ya son públicos desde que están en una entidad pública y cuando existe una ley de transparencia que sí permite a cualquier ciudadano acceder a dichos documentos. Dicho sea esto, me pregunto ¿Dónde realmente están las mujeres con poder? Y no solamente hablo de un poder de representación política o en un proceso electoral o por ocupar un cargo; sino, hablo de ti mujer como tu accionar colectivo en diferentes acciones para el bienestar de nuestra sociedad. Es momento de ponernos los pantalones realmente y de demostrar que somos capaces de realizar para el bien de nuestro país y en este caso contribuir a nuestra región Ucayali”.

César Gonzáles Tuanama

Somos Perú

“Todo parte de la falta de planificación del país, falta un plan nacional de desarrollo educativo relacionado con la economía. Los jóvenes necesitan oportunidad; desde la educación inicial tenemos que formar valores para pasar por primaria, secundaria y hasta la educación universitaria. Tenemos que dar oportunidad a nuestra juventud que tanto necesita. Actualmente está vigente la nueva ley universitaria; pero, está siendo muy drástica, se tiene que flexibilizar dando oportunidades a estas universidades que están siendo cerradas que en realidad perjudican a la juventud. Se tiene que titular gratuitamente, se tiene que otorgar el grado de bachiller gratuitamente y sobre todo retirar este trabajo como tesis para obtener el grado de bachillerato. Nosotros vamos a respaldar a nuestra juventud dando oportunidades, con Somos Perú, buscando alianzas estratégicas con otros partidos políticos”.