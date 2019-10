DENUNCIAS POR VIOLACIÓN QUEDAN IMPUNES EN LAS UGEL DE UCAYALI

Impunidad campante.



Las denuncias contra docentes por violación contra la libertad sexual en agravio de los estudiantes no son atendidas conforme a ley, por parte de los funcionarios de las Unidades de Gestión Local (UGEL) de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya.

Lo detectó la Contraloría General de la República y el informe de auditoría de cumplimiento N° 769-2019-CG/GRUC-AC, revela que pese a las denuncias, estos malos funcionarios de las UGEL encubrirían a los malos profesores.

“Las denuncias por violación contra docentes no fueron atendidas según lo exigido por la ley, permitiendo que no se apliquen medidas de separación preventiva, no se comuniquen a las comisarías de la Policía Nacional o al Ministerio Público, y no se inicien ni se culminen los procesos administrativos correspondientes”, informa.

La Contraloría revisó los expedientes administrativos proporcionados por la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD), durante el período del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2018.

Se evidenció que las UGEL conocían sobre las denuncias a docentes por violencia de la libertad sexual (acoso sexual, hostigamiento sexual y tocamientos indebidos) en agravio de estudiantes, y pese a ello no dispusieron la separación preventiva de dichos docentes.

VIOLADORES SIN SANCIÓN

En la UGEL de Coronel Portillo, la CPPADD entregó 23 expedientes administrativos y luego de su revisión se advirtió que 11 de ellos se encontraban deficientes e inconclusos a pesar de existir presuntos indicios de responsabilidad de las personas acusadas.

En la UGEL de Padre Abad se revisaron 15 expedientes administrativos y se advirtió que seis de ellos no fueron tramitados de conformidad con la normativa aplicable a pesar de encontrarse en situación de culminados.

En la UGEL Atalaya, durante el período del 2 de enero de 2017 al 30 de abril de 2019, se evidenció que los directores de dicha UGEL no dispusieron la separación preventiva de los docentes involucrados en tres de siete casos con denuncias por violencia sexual.

Se evidenció que la CPPADD no emitió los informes preliminares de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) dentro de los plazos establecidos, afectando el término para su trámite sin que se haya emitido el pronunciamiento final.

DIRECTORES IMPLICADOS

La Contraloría alertó que los directores de la UGEL no comunicaron en su oportunidad los presuntos actos de violencia sexual contra educandos a la Policía Nacional y/o Ministerio Público.

Determinando presunta responsabilidad administrativa y penal en dos personas: contra el actual director de la UGEL de Atalaya, de su secretario técnico de la CPPADD y dos personas más que laboran en Atalaya.

En el caso de Padre Abad y Coronel Portillo, la Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en tres personas, de las cuales una tiene vínculo laboral vigente con la entidad, y en otras 13 personas.

PROCURADURÍA DEBE INTERVENIR

La Contraloría recomendó poner en conocimiento el informe a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos y observaciones.

También propone disponer el inicio de las acciones administrativas en la Dirección Regional de Educación de Ucayali, para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de las Unidades de Gestión Educativas Locales de: Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya.

ALI RODRIGUEZ