Concejo de Atalaya rechazó petición de vacancia contra el alcalde Adelmo Guerrero

PREOCUPACIÓN POR INTENCIONES DEL PRIMER Y TERCER REGIDOR

Con siete votos a favor del alcalde, el pleno del concejo municipal de Atalaya rechazó el pedido de vacancia contra el alcalde Adelmo Guerrero. Durante la sesión extraordinaria N° 09-2019 el alcalde contó con el total respaldo de la población.

Solo Carol Trigoso Villalobos (teniente alcalde) y Giner Retuerto Díaz (tercer regidor de bancada) votaron a favor del pedido de vacancia, ocasionando preocupación a la gestión ya que no se sustentó que el peticionante tenía la razón.

Según el peticionante, Orlando Arimuya Díaz; el alcalde Adelmo Guerrero, se habría ausentado treinta días de la provincia, sin autorización del concejo municipal. Sin embargo se demostró que era falso.

Tras lograr el respaldo de la mayoría del pleno de regidores, el alcalde de Atalaya, Adelmo Guerrero Enciso en exclusiva brindó la siguiente entrevista al DIARIO ÍMPETU.

Alcalde en la última sesión extraordinaria se tocó el tema de la solicitud de vacancia en su contra ¿Cómo se llevó la sesión y cuál fue el resultado?

La sesión se llevó con toda normalidad y hemos querido hacerla pública para que la población pueda observar y más que nada sepa porque era un pedido; que conozca lo que está pasando con el caso de esta solicitud.

Estuvo totalmente lleno el auditorio y la losa municipal, se dio la percepción de quién es el señor que puso la vacancia y cuál eran los motivos. El motivo era por mi supuesta ausencia de 120 días en el municipio de Atalaya, cosa que se demostró que es totalmente falso y se dejó relucir que la petición no tenía ningún tipo de sustento.

¿Quién es el que pide la vacancia?

El señor Orlando Arimuya Díaz.

¿A qué se dedica, es conocido en la provincia?

Realmente no lo conozco, sólo que de un momento a otro se le conoció por el tema de la vacancia.

¿Cuáles fueron los resultados de la votación?

Obviamente un contundente respaldo al alcalde provincial por parte de los regidores y de la población en general. Cada uno de los regidores han dicho que no, porque no tienen ningún tipo de sustento este tipo de petición dado que estuvieron presentes en todas las sesiones de consejo y en ninguna dejé de presidir sea ordinaria o extraordinaria.

No había el sustento que decían que aproximadamente 120 días yo no he estado presente en la provincia de Atalaya.

El respaldo fue por unanimidad o hubo también votos en contra.

Siete regidores votaron en contra de la vacancia y dos a favor del pedido.

¿Quiénes votaron a favor de la vacancia?

Está la primera regidora (Geny Carol Trigoso Villalobos) y el tercer regidor (Giner Franky Retuerto Díaz) que sustentaron que -para ellos-, si bien no votaban porque la denuncia tenía sustento, sino porque tienen algunos otros reclamos supuestamente.

Quiere decir que su gestión tiene una fisura, con la primera regidora que legalmente debe reemplazarlo.

Obviamente es una democracia plena en la cual todos tienen derecho a opinar; sin embargo para opinar hay que tener la validez y veracidad de nuestra opinión contundente y refrendada.

No se trata de opinar sin sustento o por mero pensamiento, sino que en este gobierno local estamos encaminados dentro de las normas legales y la ley que nos antepone.

¿Cómo hace para gobernar la provincia de Atalaya teniendo a la primera regidora en su contra?

Ellos deben tener sus propias formas de ver las cosas, pero tenemos la mayoría de regidores que están dando el respaldo y a favor de las gestiones que se van a realizar o están realizándose como: la carretera Atalaya Zapani, la carretera Atalaya- Brasil, el saneamiento básico de la provincia y otros.

Yo sé que puede haber un primer y segundo regidor que de repente no concluyan con nuestras ideas, pero acá se trata de la mayoría que realmente define las propuestas que tenemos.

¿Cómo desvirtuó los cargos que hizo el peticionante?

Tenemos por consigna realizar los primeros días del mes y las quincenas las sesiones de consejo, todas son filmadas, grabadas, tienen fotos y así mismo también se presentaron las resoluciones aprobadas día a día en los meses de mayo, junio, julio y agosto.

También se sustentó los viáticos que tenemos en cada salida e ingreso sea en la ciudad de Lima o Pucallpa por motivos de gestión. Eso permitió sustentar que he cumplido con mis funciones, todo fue claramente sustentado.

¿Cuando se retira de Atalaya a quién deja encargada la alcaldía?

Como dice la Norma a cualquier regidor hábil y que goce de la confianza del alcalde, y creo que por ese motivo también en el pedido de vacancia estaban dos regidoras la número tres y seis, que son regidoras de mi bancada y siempre se quedan encargadas de las acciones políticas cuando no estoy y la parte administrativa al gerente municipal.

También se les cuestionaba a las regidoras porque supuestamente estaban ejerciendo funciones administrativas y eso es totalmente falso, por eso tampoco procedió la vacancia.

¿Tiene alguna autocrítica de su gestión edil?

Si es que de repente algunos invitados como la primera y segundo regidor, que fueron invitados a formar parte de nuestra bancada y actualmente no confluyen con nuestras ideas, obviamente estaríamos cayendo en falsedad. Porque tenemos un plan de gobierno que cumplir y eso nos guía; tenemos que ceñirnos a nuestro plan de gobierno que tiene que ver en el cierre de brechas en el rubro de educación, carreteras, agricultura y otros.

En qué afecta a su gestión esa solicitud de vacancia y la aparente inestabilidad que podría generar.

Este tipo de situaciones pueden crear una especie de inestabilidad, distracción y entretenernos en cosas que no son productivas. Debemos estar centrados en la necesidad que tiene nuestro pueblo.

Pero la sesión del viernes 25 de octubre obviamente nos fortaleció muchísimo, todo quedó claro, definido y la población se fue a apoyar a su alcalde porque saben realmente la calidad de persona que somos y que no hemos venido a engañar sino a trabajar.

¿Conoce si la parte peticionaria apelará al Jurado Nacional de Elecciones?

Considero que en su momento no han podido y ni siquiera han sustentado su pedido, ese día estuvo presente el peticionante pero no tenía a su asesor legal y tampoco el mismo pudo sustentar lo que firmó. Nosotros nos defendimos sin mayor dificultad, Lamentablemente a veces algunas personas son utilizadas para este tipo de cosas.

Pero tiene conocimiento de si apelaron.

El caso de las regidoras fue totalmente en contra, ellos habrán pensado tener alguna perspectiva de respaldo y creo que se equivocaron. Él mencionó que va a evaluar si apela.

¿Cuáles son los pasos que dará a continuación?

Seguir trabajando en mayor coordinación con la población que me dio el respaldo y votó por el alcalde Adelmo Guerrero Enciso, ellos están firmes y convencidos que la gestión avanza y que estamos caminando y tocando puertas en bien y beneficio de nuestra población.

ALI RODRIGUEZ