AÚN SE ENCUENTRA EN INVESTIGACIÓN

El pasado 22 de diciembre la muerte de una adolescente conmocionó la localidad de Campoverde. Ese día hallaron el cuerpo de una jovencita de 14 años que días antes había sufrido una violación y luego fue encontrada colgada de una cuerda. Lo que inicialmente se consideró un suicidio después tomó un giro al establecerse que primero fue asfixiada y luego colgada. Sobre este caso habló con ÍMPETU la coordinadora regional del Programa Aurora, Rita Rodríguez Paima.

¿Tiene conocimiento de un posible feminicidio de un adolescente de 14 años?

Con respecto a este caso, como Ministerio de la Mujer a través del Centro Emergencia Mujer hemos tenido conocimiento justamente por los medios de prensa del caso de esta adolescente que había fallecido y todavía está en investigación; aun todavía no se tiene una versión oficial que nos diga que es un caso más de feminicidio en la región de Ucayali, eso lo tiene que ver la Fiscalía, que están en toda la investigación, para ver y poder determinar y presentar ante el juzgado, como te repito y recalco está en investigación, esa es la información que nosotros manejamos.

Entonces las estadísticas del 2019 se mantienen. ¿Por qué aún no se le considera como feminicidio a este caso?

Las estadística con lo que hemos terminado el año a nivel nacional y regional se mantiene con un feminicidio para la región de Ucayali, hasta que el INEI tenga la información , porque el INEI es la única institución que nos puede decir exactamente y nos puede dar cifras oficiales, no lo van a tener todavía hasta que los operadores de justicia en este caso el Ministerio Público no pase a solicitar y el juzgado acepte este caso como un feminicidio; porque todavía está en investigación, recordemos que este no ha sido un caso de flagrancia, por consiguiente se está siguiendo su investigación.

¿El Ministerio Público tiene algún indicio si se trata de feminicidio?

Están investigando, están tomando en consideración todo los medios probatorios que ellos tienen y que tienen al alcance para que la fiscalía pueda solicitar y pueda determinar ante el Poder Judicial si es un caso de feminicidio, todavía no se tiene nada certero, nada claro, no podemos decir que es un caso de feminicidio aun; no podemos lanzarnos a decir algo que todavía no está dicho, quien le compete decir si es un caso de feminicidio es el Ministerio Publico de acuerdo con sus investigación con el tiempo nos dirán.

¿Se atendió a la mujer que fue agredida por su pareja en La Hoyada?

En el Centro Emergencia Mujer tomamos conocimiento del caso, el equipo se constituyó para brindar la atención pertinente, ayer justamente le hemos estado atendiendo con el equipo de abogados y de psicólogos; se constituyeron al hospital, al domicilio y el día de hoy (ayer) se está acompañando en todas las diligencias que corresponde, porque esto continua todavía, todo eso se está viendo para que se considere como una tentativa de feminicidio, para eso la abogada del CEM está haciendo todas las diligencias en las entidades correspondiente.

¿Se tiene conocimiento de otros casos de violencia o de intento de feminicidio?

No tenemos otra información sobre otros casos, pero como le digo, para determinar la violencia extrema hacia una mujer que no sido flagrancia el tema de investigación demora, lo que nos corresponde a nosotros es que no se descarte un posible feminicidio, porqué razón hasta el final debemos mantener que esa figura no se pierda, lo que queremos es que se disminuya estos casos y que las victimas de tentativa de feminicidio tenga acceso a la justicia.

¿Qué programas se está realizando para prevenir el feminicidio en la región?

En la actualidad estamos difundiendo las alertas de seguridad, dirigidos a las mujeres para prevenir un posible feminicidio o una violencia extrema , por ejemplo de los casos de feminicidio que se han tenido a nivel nacional que encontramos que generalmente estos casos se han dado por ex pareja, cuando la citan para darle la pensión de sus hijos, no lo citan para darles sino para matarles, estas alertas que estamos difundiendo justamente son una serie de situaciones a las que las mujeres se ponen en riesgo frente a sus expareja y lo que justamente estamos buscando es que las mujeres se cuiden, para que no ocurra como el último caso en lima donde los policías no actuaron a tiempo, y estas alertas de seguridad es para disminuir los índices de feminicidio.