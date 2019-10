APP sería una de las modalidades para no perder el proyecto del Malecón Grau

ANTE EL CIERRE DEL CONGRESO Y LOS AVANCES OBTENIDOS

La disolución del Congreso de la República trajo repercusiones negativas, sobre todo a nivel de proyectos. En el caso de Pucallpa al proyecto del Malecón Grau, promovido como el proyecto de Ucayali para el Bicentenario de la Independencia del Perú.

Los avances y reuniones entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (MPCP) y la Comisión del Bicentenario del parlamente nacional prácticamente quedó en nada; ante este escenario político, se analiza opciones para no perder el proyecto del malecón.

Entre las opciones que se barajan, es ejecutar el malecón bajo la modalidad asociación público privado (APP). Conozca que opinan las autoridades y especialistas sobre esta modalidad para sacar adelante el proyecto emblemático de Ucayali.

El proyecto está en perfil culminado, se busca también el financiamiento para el expediente técnico que cuesta más de 2 millones de soles. La obra en sí cuesta aproximadamente son 130 millones de soles.

Realmente nos ha venido a enfriar un poco (la disolución del parlamento), acerca de socializar este proyecto tan importante, que para nosotros es un proyecto emblemático para la ciudad de Pucallpa.

Gracias a las gestiones que se hizo en el Congreso y con algunos ministros del ejecutivo, se pudo tener una opinión favorable a la recomendación que se debe hacer al ejecutivo, para considerarlo dentro de los proyectos del Bicentenario.

Pero pasaron estas coyunturas políticas, y eso de cierta forma nos ha venido a afectar; pero no nos desmoraliza, vamos a seguir impulsando con mucha más fuerza este proyecto porque para nosotros es importante. Sí se consigue el financiamiento del malecón será un proyecto referente de toda la Amazonía.

¿Se ha considerado la modalidad asociación pública privada (APP)?

Vía decreto de urgencia, o cualquiera sea el mecanismo; aunque paralelamente también estamos trabajando en la asociación público privada (APP); estamos promocionando este proyecto para ver el interés de alguna empresa que quiera realizar esta obra con fondos de ellos mismos y puedan recuperarlo a un largo plazo, y ojala que se encuentre. Ya hemos tocado varias puertas pero no ha tenido la acogida necesaria.

¿Por el impacto y monto de este mega proyecto ¿Es factible una APP?

Pudiera ser, porque, realmente las APP funcionan a base del mismo proyecto, cómo se va a recuperar, en qué año, si es o no es rentable y para eso pues se necesita un análisis más amplio y los costos que se va a hacer.

Pero yo estoy seguro que con el perfil culminado, haciendo playas de estacionamiento que son más de 700 unidades, más de 70 tiendas para alquiler mirando al río Ucayali, y con la torre con elevadores para un mirador y que allí haya restaurantes, cafeterías y otros servicios que se puede dar, creo que será rentable.

Todas las cartas vamos a poner en la mesa para poder buscar el financiamiento a este proyecto, y estoy seguro que lo vamos a conseguir.

Creo que en principio nos conviene que la obra (el proyecto) se ejecute con presupuesto público, porque está considerado en el plan del bicentenario y se estima que tendrá la asignación de recursos suficientes.

Para que vaya por asociación publica privada, que es una especie de concesión donde participa un privado y el costo de operación implica que invertirá y obtendrá una ganancia legítima, que hace que los costos se encarezcan.

En mi opinión la APP sí es viable, sin embargo, pienso que el mejor escenario es una obra pública financiada por el Estado porque sería para nosotros mucho más económico y ventajoso.

El Congreso ha sido disuelto y esto va a demorar 4 meses en renovarse. Para que vaya a una APP tengo entendido que tiene que estar en pro inversión y también toma su tiempo. Pienso que (el proyecto) debe ser instalado cuando haya un nuevo congreso.

Salvo que el proyecto no tenga financiamiento o esté fuera del presupuesto, ahí recién buscaríamos el tema de la APP. Debemos persistir con la obra pública y persistir al nuevo congreso que saque una norma especial para que se haga; la APP es una segunda opción.

Me adhiero y respaldo la opinión de una alianza pública privada, porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados por el Congreso disuelto. (Anteriormente) la comisión del Bicentenario ha estado ayudando a Pucallpa incluso nuestro anhelado malecón estaba dentro de las 50 obras para el bicentenario.

Hoy al estar disuelto el Congreso busquemos la alternativa, conversando con el alcalde Segundo Pérez, también opinaba que el empresariado puede y está interesado desde ya para que puedan concursar e invertir en esta majestuosa obra.

Es una alternativa porque el empresariado está viendo que es un lugar muy estratégico invertir en este malecón.

Es una opción, sí, pero eso tiene un procedimiento para poder ser aprobado; también se tiene que analizar porque por el otro lado hay un presupuesto aprobado para obras emblemáticas.

Más bien sería de consultar al gerente municipal de Coronel Portillo, él puede dar una respuesta sobre el particular como están presupuestariamente. No sabemos si la municipalidad tiene recursos para ello, habría que ver las dos opciones si es pago de impuestos u obra por impuestos, o si la municipalidad tiene algo de recursos.

Lo que creo que esa obra no debe realizarse, para mí es un mamarracho. En primer lugar no puedes tener lindo el portón de entrada a la ciudad cuando adentro no tiene agua, desagüe y es insegura.

Para mí no es pertinente esa obra, cuando a Pucallpa le falta agua, desagüe, el relleno sanitario, la basura que son obras prioritarias, para ser considerados una ciudad moderna. En buena hora se disolvió el Congreso para que se rompa el apoyo.

“A pesar de las dificultades hay que empezar de nuevo, no hay que desmoralizarnos; sino nos da más impulso para seguir luchando por los proyectos que va a beneficiar a nuestra región”.

ALI RODRIGUEZ