Ángel Gutiérrez: “no estamos bien en salud”

VICEGOBERNADOR RECONOCE

Ucayali atraviesa por un caos dentro del sector salud, se ve disconformidad de trabajadores administrativos de la DIRESA, protestas en el hospital Amazónico de Yarinacocha y el aumento de muertes maternas.

El vicegobernador Ángel Gutiérrez Rodríguez se pronunció referente al estado de emergencia por el cual pasa la región, pues la realidad preocupa y los únicos afectados son la población.

¿Cómo toma esta acción de los trabajadores administrativos de la DIRESA?

“Me comuniqué con el director Abdulac Torres, efectivamente los trabajadores están disconformes por el concurso CAS, aquellos que han estado años y no se han presentado muestran el descontento, hoy el director se va a reunir con los dirigentes”, dijo.

¿Cuál es la decisión final del Gobierno regional con este tema?

Tenemos que seguir apoyando porque es un concurso público, desde un inicio se tiene que ser transparente, las reglas del juego han sido claras y parece que los dirigentes los han tomado en otro sentido, ahí están las consecuencias.

Desde hace un tiempo se ha venido esta convocatoria. ¿Qué hacer con el rechazo de los trabajadores?

El tema es serio, porque si se llama a un concurso tienen que participar todos, esto no puede ser un capricho de todos los dirigentes, no tienen por qué incluir a todos los trabajadores, no vamos a permitir que se apoyen en el tema.

¿Qué medidas se van a tomar?

Es un tema simple, se les debe descontar a todos los trabajadores porque es el único lugar, años hacen huelga y nunca se les descuenta un solo sol, el día que se descuente eso se termina porque no podemos permitir.

¿El pago de los trabajadores está garantizado para el mes de noviembre y diciembre?

Eso está garantizado, en eso no hay problema; y la primera vez que veo, que hacen huelga cuando no van a pagar noviembre y diciembre, cuando todos los meses se les paga religiosamente.

MUERTES MATERNAS

Se ha registrado la vigésima tercera muerte materna. ¿Qué puede decir ante eso?

Es lamentable, a pesar de los esfuerzos que se hace en promoción de la salud, creo que tenemos un trabajo por delante, esto no es un tema de sector salud; también de la población, comunidades, este año vamos a batir el récord…

¿En muertes maternas estamos en emergencia?

El tema de muertes maternas vamos a trabajar más fuerte, se están contratando técnicos para el trabajo de promoción, si bien los hospitales tienen capacidad pero la llegada es uno de los problemas que debemos resolver.

PROTESTAS EN EL HAY

Esto es clave, no estamos bien en salud, el presupuesto es bajo y la parte administrativa es complicada a pesar de los esfuerzos, la postergación de operaciones es un tema serio y las evacuaciones del Hospital Amazónico y el Hospital Regional.

¿Cuál es el problema? ¿La capacidad del personal o el tema presupuestal?

Aquí hay un tema, las gestiones no han previsto el mantenimiento de los equipos, y mantener el equipo es de alto costo, para repararlo es un tema de costo alto en soles, mientras no se incremente el presupuesto en salud, seguiremos con estos problemas.

NICOLLE ALVA