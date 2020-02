Alianza Lima – Pucallpa viaja a Huánuco

CAMPEONATO POR EL DIA DE LA AMISTAD

Quedó confirmado que La Academia de Futbol Alianza Lima – Pucallpa estará viajando el próximo viernes 14 rumbo a la ciudad de Huánuco, aceptando la invitación del Club Leoncito de Huánuco, academia conformada por las divisiones menores del tradicional Club León de Huánuco, equipo que es dirigido por Carlos ‘El Loco’ Ponce y Armando Lara.

Según se pudo conocer, se ha pactado partidos amistosos en cuatro categorías, quienes estarán disputando el trofeo de la “Copa de la Amistad”.

El profesor Miguel Granda Seminario, entrenador de Alianza Lima – Pucallpa, aseguró a nuestro medio que, el viaje será para confraternizar con sus pares huanuqueños. Así mismo aprovecharán para visitar los diferentes lugares arqueológicos y conocer un poco de la historia de la ciudad de los “Caballeros de León”.

Las categorías que viajarán para disputar el mencionado campeonato serán la sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14 años. La delegación la completarán los padres de familia quienes viajarán a alentar a sus menores hijos.