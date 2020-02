Agroexportaciones llegaron a 145 mercados

EL AÑO PASADO

Las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales) sumaron más de US$ 7 090 000 000 en el 2019 (crecimiento de 6,6 %) y llegaron a 145 mercados, entre ellos, Trinidad y Tobago, Gambia, Guadalupe, Lituania y Curacao, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La tendencia saludable a nivel mundial contribuye con el impulso de estos envíos (en los últimos años cerraron en azul), así como el trabajo conjunto por parte de instituciones como el gremio empresarial y las del sector público.

Al respecto, la gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Susana Yturry destacó la ampliación de la vigencia de Ley de Promoción Agraria, pues contribuye con el incremento de los despachos agrarios no tradicionales.

Por ello, a fin de continuar con esta tendencia creciente, expresó que es fundamental impulsar la participación de los empresarios en actividades que ofrezcan información actualizada, y en ferias internacionales.

“Este 2020 organizaremos la X Convención del Capsicum, Superfoods Summit 2020, III Congreso de Fortalecimiento de la Cadena de Maracuyá y la XII Edición de la Feria Expoalimentaria en la que exhibiremos salones temáticos de productos como la palta, arándanos, capsicum, mango, uva, cítricos y maracuyá. También promoveremos la participación de los empresarios en la feria Biofach del 13 al 15 de febrero para conocer las nuevas tendencias de productos orgánicos”, dijo.

VALOR AGREGADO

Las exportaciones del subsector agropecuario-agroindustrial (US$ 6 317 056 000) crecieron 7,3 % y concentraron el 89,1 % de los envíos agrarios totales. Los alimentos más demandados fueron las uvas (US$ 874 539 000), arándanos, paltas, espárragos y mangos. De este top five, los que más crecieron fueron los arándanos (50,9 %).

Los mercados más importantes fueron EE.UU. (US$ 2 260 696 000), Países Bajos, España, Reino Unido, Ecuador, Chile, China y Colombia. Solo los dos primeros concentraron el 52,1 % de estos despachos. Otros fueron Canadá, Hong Kong, Alemania, México, Corea del Sur, Francia y Japón.

ENVÍOS TRADICIONALES

Los despachos del agro tradicional (US$ 773 047 000) crecieron 1,6 % y tuvieron como partidas principales al café (634 748 000), que a pesar de sufrir una contracción de -6,8 %, concentró el 82,1 % del total. Los azúcares de caña, lana sin cardar ni peinar, entre otros, destacaron en el ranking por su monto exportado.

De un total de 66 mercados, los que lideraron fueron EE.UU. (US$ 213 583 000), Alemania (US$ 153 904 000) y Bélgica (US$ 63 529 000), que de manera conjunta tuvieron una participación del 55,7 %. Los dos últimos cayeron en -3,6 % y -19,6 %, respectivamente. Les siguieron Colombia (US$ 59 152 000), Suecia, Canadá, Italia, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Uruguay, Países Bajos, Japón, España y Ecuador.