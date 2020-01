¡AGRESOR LIBRE! JUEZ MINIMIZÓ AGRESIÓN

Leyenda. – Evidentes hematomas dan cuenta de la fuerza con la que fue violentada.

Médica agraviada exige justicia y teme por su vida

Por no existir “sospecha fuerte”, el juez Roy Roger Ruiz Dávila del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido de prisión preventiva por siete meses solicitado por el fiscal, es decir, dejó en libertad a Arthur Miller Meléndez Reátegui, el vigilante de EsSalud que presuntamente intentó abusar de JCC, una médica residente.

La decisión del juez ha escandalizado al cuerpo médico de EsSalud y a la misma agraviada, quien se atrevió a declarar en exclusiva para este diario, indignada siente que la justicia no está de su lado, su agresor hoy goza de libertad y ella solo pide justicia. En esta nota nos cuenta los pormenores de aquella noche, que ha dejado secuelas en su mente y cuerpo.

SOBRE LOS HECHOS:

“Fue la experiencia más terrible de mi vida”

Transcurrían la medianoche del día lunes, ella se encontraba descansando en su habitación ubicada en el área de Residencia de Médicos de Essalud – Seguro Social. Narra que escuchó un sonido en la puerta, minutos después alguien a quien no podía distinguir porque estaba con las luces apagadas, estaba encima de ella, golpeándola incansablemente.

“Yo estaba descansando en mi cama, y siento un crack, no le presté atención y en eso veo una persona que se abalanza encima de mí y empezó a golpearme, me lanzó contra el piso, era un hombre que estaba semidesnudo, me golpeó mi cabeza. Movió mi pierna, rozó sus genitales contra los míos y aplastó mis senos, me dijo que tenía que hacer todo lo que él me decía si no me iba a matar porque estaba con un cuchillo”.

Mientras declara, se corta la entrevista, por el nudo en la garganta por los recuerdos que le afectan y continúa “Me decía que me iba a matar, si no le obedecía, fue la peor experiencia de mi vida, grité y grité como nunca en mi vida y gracias a eso fue que lograron auxiliarme, lo redujeron y lo identificaron” señala.

Frente a la decisión del juez, la agraviada pide justicia “Él ha salido libre, no tengo idea porqué, esperan que me maten, que me violen, que culmine todo lo que tenía planeado hacer para que recién actúen, pese a los golpes que son evidentes y mi declaración, yo realmente estoy indignada, no sé qué están esperando, es una persona altamente peligrosa para la sociedad, estoy expuesta no hay garantías para mi vida, no tengo palabras para expresar la rabia que tengo que lo hayan liberado, voy a seguir hasta el último”.

JUEZ MINIMIZÓ AGRESIÓN

El juez Roy Roger Ruiz Dávila, sostiene en su resolución número tres de fecha nueve de enero de este año, que las pruebas (elementos de convicción) presentados, no determinan “sospecha fuerte” de que Arthur Miller, haya intentado violar a la médica, le dio comparecencia con restricciones y ordenó el pago de una caución de 800 soles.

El investigado de tan solo diecinueve años, declaró que se encontraba de ronda, al ver la puerta abierta por curiosidad ingresó a la habitación, al percatarse que el ventilador estaba encendido, se acerca a la cama para cerciorarse, dándose en cuenta en el acto de la presencia de la mencionada, quién inmediatamente reaccionó del sueño y empezó a gritar.

“La señorita me arañó y yo me defendí y le golpeo con un puñete en la cara”, “Yo me asusté y no supe cómo reaccionar y la golpeo y me imagino que fue en su cara, dándole golpes tres veces a más, en el forcejeo caímos al piso y ahí se golpeó la cabeza”, declaraciones que evidencian el nivel de violencia que ejerció el agresor contra su víctima.

El magistrado, señala que dicho testimonio, no tiene contenido sexual, puesto que mientras la golpeaba no habría pronunciado palabras lujuriosas, además el juez señala que no hay certeza que la agresión haya sido con intención de violarla, al contrario, deja la interpretación abierta aduciendo que pudo ser para robar o para cualquier otro motivo.

Asimismo, el magistrado Roy Roger, no toma en cuenta la declaración de la agraviada durante la audiencia, y se centra exclusivamente en la declaración realizada en la Cámara Gesell, pues en esta, la víctima evidentemente frustrada al recordar los hechos indicó que no recordaba que su agresor haya tocado una parte de su cuerpo.

Pero, esta declaración toma fuerza, cuando en audiencia de prisión preventiva, la agraviada narra cómo Arthur Miller, intentó dejarla inconsciente para abusar de ella “él manipuló su correa y puso su pelvis encima mío y colocó y colocó su pierna hacia un costado e intentó violarme”, declaración que el juez desestimó.

Si bien el certificado médico legal señala que la agraviada presenta signos de desfloración himenal antigua y lesiones traumáticas recientes en área extragenital, el juez parece olvidarse que el delito que se denuncia es violación sexual en grado de tentativa y no violación propiamente dicha, dejando de lado los resultados de este documento.

El juez responsabiliza al Ministerio Público, de no haber ofrecido un informe psicológico del imputado, que permita conocer el perfil del investigado y descubrir su personalidad con la cual se podría deducir el perfil oculto o sus verdaderas intenciones, esta falencia fue fundamental para que juez concluya que no existe “sospecha fuerte”.

La cuestionada decisión fue apelada por la fiscalía, mientras que la agraviada indicó que llegará hasta el último, pese al daño físico y psicológico que enfrenta, tiene que lidiar con un sistema de justicia al que califica como “deficiente”, donde estar muerta es mejor prueba para una sanción.

MÉDICOS EXIGEN MAYOR SEGURIDAD EN AMBIENTES

El cuerpo de médicos del Hospital II de Pucallpa – EsSalud, se levantó en protesta solidarizándose con su colega, emitieron un pronunciamiento y sostuvieron una reunión de urgencia en la cual participó el Dr. Francisco Samaniego Morales, director de la Red Asistencial de Ucayali.

“Este hecho desnuda la realidad del sistema de vigilancia de nuestro hospital y la desprotección en que laboramos todos los trabajadores de la institución, particularmente en los turnos de guardia nocturna que, en vez de sentirnos protegidos por dicho personal, somos agredidos por ellos mismos, reflejando la ausencia de un sistema eficaz”.

El personal médico y administrativo exige mayor exigencia en la contratación del personal de seguridad, en este caso el denunciado pertenece a la empresa HALCONES Segurity Company S.A.C, y exigen que se tome las respectivas medidas en forma inmediata y transparente, para garantizar la seguridad de la vida y salud en la totalidad de los ambientes por donde se desplazan los pacientes como los trabajadores.

“Durante el trabajo nocturno muchos de los pasadizos del hospital se encuentran prácticamente en total oscuridad, por la cual solicitamos la urgente y adecuada iluminación de estos ambientes, además de la colocación de cámaras de seguridad, para el desplazamiento confiable del personal que labora en la institución las 24 horas del día” suscribieron.

Por su parte, el director Dr. Francisco Samaniego Morales, informó que la institución brinda todas las facilidades a la médico agraviada para su recuperación física y psicológica por los hechos sucedidos, asi como en la investigación y sanción para el presunto responsable.

ALBA

Gramaticalmente, el femenino de «médico» es «médica», tanto en usos adjetivos («consulta médica») como en usos sustantivos («Mi hermana es médica)»; por tanto, es esa la forma que debe usarse en referencia a la mujer que ejerce la medicina. Por si acaso.