Adex: urgen medidas contracíclicas y profundizar diversificación

EXPORTACIONES PERUANAS EN 2019 CERRARON CON UNA CAÍDA DE -4,2 %

Las exportaciones peruanas en 2019 (US$ 45 984 000 000) cerraron con una esperada caída de -4,2 %, debido la contracción de los envíos del sector tradicional en -7,4 %, aunque compensada de forma parcial por el incremento de los despachos de productos no tradicionales en 4,2 %, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Las cifras corroboran la alta dependencia que tiene la economía peruana respecto al mercado internacional de los metales y del petróleo. La guerra comercial entre EE.UU. y China y el bajo crecimiento de las economías desarrolladas de occidente y de los países de Sudamérica fueron elementos que afectaron el desarrollo del comercio exterior, señaló el titular del gremio exportador, Erik Fischer Llanos.

Asimismo, mostró su preocupación por los despachos de productos con valor agregado, que impulsados fundamentalmente por las agroexportaciones registraron un incremento de 7,3 %, tasa muy por debajo de su crecimiento promedio en la década.

De la misma forma, el rubro textil no pudo sostener el crecimiento que logró el 2018 y cayó en -14,3 %, mientras que las prendas de vestir crecieron apenas en 1,7 %. Otras actividades que cerraron en negativo fueron metalmecánica (-6,4 %) y la minería no metálica (-4,2 %).

“La recuperación de estos sectores para el 2020 depende de un avance firme y significativo en la mejora de la competitividad y en la implementación de políticas de promoción de los envíos no tradicionales. La industria en particular necesita de una estrategia de desarrollo y una política que represente dar el salto de la manufactura hacia procesos de mayor contenido tecnológico”, manifestó Fischer Llanos.

El presidente de ADEX añadió la necesidad de sostener y ampliar leyes de promoción para el comercio exterior, que permitan compensar los sobrecostos en infraestructura, temas logísticos, trámites administrativos, entre otros.

VALOR AGREGADO

Los despachos no tradicionales en el 2019 (US$ 13 797 000 000) tuvieron una participación de 30 % del total exportado, siendo sus principales productos las uvas frescas, arándanos, paltas, pota congelada, espárragos, mangos, pota en conserva, cinc sin alear, plata en bruto aleada, fosfato de calcio, entre otros.

La agroexportación (US$ 6 317 000 000) fue el subsector más importante, representando el 45,7 % de estos envíos. Cabe resaltar que el Perú se convirtió en el principal exportador de arándanos, al lograr US$ 824 000 000 el 2019, superando a Chile.

Por su parte, los envíos de productos químicos (US$ 1 594 000 000) se ubicaron en el segundo lugar en el ranking con un incremento de 2,6 %. Los despachos con mayor crecimiento en el 2019 fueron los de pesca no tradicional (US$ 1 591 000 000), incrementando sus envíos en 18,5 % gracias a la demanda de especies hidrobiológicas como pota, colas de langostino con caparazón, langostinos enteros congelados, entre otros.

Otro subsector importante entre los no tradicionales fue el siderometalúrgico (US$ 1 191 000 000), a pesar de una leve contracción de -0,3 %. Las confecciones (US$ 978 000 353) crecieron 1,7 %, la minería no metálica (US$ 603 587 000) se redujo en -4,2 %, los productos metalmecánicos (US$ 564 235 000) disminuyeron en -6,4 %, los textiles (US$ 376 598 000) cayeron en -14,3 % y los envíos de madera (US$ 124 552 000) cerraron también en rojo con -0,1 %.