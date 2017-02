El abogado Jorge Salazar Maldonado, preguntado sobre la denuncia que hiciera Jackeline Figueroa Chávez, aseguró que lo único que hacía era cuidar de su hija, y aseguró que no tenía deseo alguno de hacerle daño; negó además haber agredido o insultado a su exesposa. En la versión de Salazar Maldonado, el hecho ocurrido en su vivienda, empezó poco después que entregó a su hija a Jackeline Figueroa y en ese momento que recibió una llamada de su actual pareja, lo que al parecer fastidió a la visitante. Dijo que Jackeline Figueroa se acercó para arañarlo e insultarlo y como quiera que trató de evitar que la violencia continuara, ingresó al interior de su vivienda y fue en ese momento que la mujer entró también para insultar a la actual pareja del abogado, pese a que no estaba presente. Expresó que la policía logró corroborar que su pequeña hija de solo dos años, siempre estuvo llamándolo para que la cuidara y evidenciaba que no deseaba irse con la madre. Explicó estar seguro que todo fue montado para que la prensa divulgue hechos conforme ella lo explica, sin embargo, dijo que las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda fueron revisadas por la propia policía y no encontraron alguno de los cargos que fueron presentados. “Lo que ocurre es que tengo la tenencia de la niña y no una sino varias veces ha tratado de buscar el escenario perfecto para desacreditarme en momentos en que los magistrados están por resolver este caso y busca a como dé lugar, desprestigiarme” dijo Jorge Salazar. Es más, dijo que para que no haya sombra de duda sobre lo que afi rma presentó los videos a la policía y que estos terminarán en poder del Ministerio Público para que conforme a sus atribuciones realice las pericias que correspondan.