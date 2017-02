El presidente y fundador del Mo v i m i e n t o Independiente Regional Cambio Ucayalino (MIRCU), Manuel Gambini Rupay, indicó que fueron las bases de su movimiento político quienes eligieron a Francisco Márquez Fernández como candidato a la alcaldía del distrito de Monte Alegre- Neshuya. En cuanto a su sentencia por tráfi co ilícito de drogas (TID), dijo que ya cumplió su condena y tiene derecho a reivindicarse. “(Francisco Márquez) fue elegido como candidato a la alcaldía de Neshuya, por los comités y bases del movimiento en las elecciones internas, y nosotros somos respetuosos de las decisiones de las bases; Yo, no soy él que ha dicho, ven tú, se mi candidato”, dijo Gambini. Sobre su sentencia cumplida por el delito de TID, dijo: “La gente cuando cumple su castigo, tiene derecho a reivindicarse y a nuevas oportunidades; cualquier cuidado puede haber cometido un error en la vida, pero tienen derecho a reivindicarse con la sociedad y adquirir sus derechos ciudadanos, como a Ley lo manda”. En cuanto a su contratación como tesorero de la Municipalidad Distrital de Irazola en el 2007, dijo, “nosotros cuando lo contratamos él ya había cumplido su pena; entonces brindamos el trabajo”. DENUNCIA POR LAVADO DE ACTIVOS En cuanto a la denuncia que le interpusieron por lavado de activos provenientes del narcotráfi – co y la corrupción, junto a Márquez Fernández y a Luis Briceño Jara, en el 2014, dijo: “Estoy cansado de responder ese tema, todo lo que nos han requerido los señores de la policía de lavado de activos ya hemos presentado y demostrado al mínimo detalle todos los requerimientos que nos han hecho”, agregó. “Por eso estoy tranquilo, y he dicho que todo lo que tengo es totalmente demostrable, yo jamás tendría las cosas a mi nombre, si es que son cosas ilícitas. Todo lo que tengo es bien obtenido y totalmente justificable, por eso nunca me asusté porque cada uno sabe cómo construye su hogar y su economía”, finalizó.