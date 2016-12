Un trabajador de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo informó que hasta la fecha, él y sus compañeros de labores se encuentran impagos debido a que no recibieron sus remuneraciones antes de Navidad. “Hemos pasado Navidad misios, no nos pagaron, ahora nos dicen que mañana”, señaló el trabajador municipal que no quiso identificarse por temor a perder su puesto. Afirmó que nadie se salva porque en similar situación se encuentran los nombrados, contratados y hasta los de locación de servicios que hasta la fecha permanecen en silencio a espera del pago de sus haberes.