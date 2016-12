Cada día es más creciente el interés en contar con los servicios de Diego Mayora que al finalizar el presente año quedaría como jugador libre, en consecuencia, podría negociar su pase a otro club con más facilidad. Así por ejemplo se informa que Mayora está siendo pretendido por Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal. Todo lo que se conoce a la fecha, no tiene carácter oficial. Son informaciones de la prensa escrita de la capital de la república, tampoco se conoce cuál es la posición de Diego Mayora sobre el particular, aunque sería bueno conocer por parte del jugador cuál es su real situación con Colón de Santa Fe, que actualmente es el dueño del pase del jugador pucallpino. Diego Mayora, desde tiempo atrás se ha convertido en un jugador de grandes condiciones para calar bien en equipos profesionales, por eso el interés de Colón de llevarlo a sus filas, pero que no pudo jugar en el campeonato argentino, porque el equipo que lo llevó tiene una deuda pendiente de 200 mil dólares con Sport Loreto. Lo cierto es que en la actualidad, Diego Mayora está cotizado en buenos miles de dólares, por consiguiente, el equipo que pretende llevarlo a sus filas deberá pensar en las pretensiones de Mayora, que seguramente sabrá valorarse. Quizás es cuestión de esperar un corto tiempo más para ver qué sucede con Mayora.

Entre tanto, hay rumores que van y vienen, señalando que Diego Mayora está mucho más cerca a Melgar de Arequipa, pero, por el momento no hay nada concreto, ni con Melgar, tampoco con Sporting Cristal, menos con Alianza Lima. En esto de la contratación de un jugador, es cuestión de billetes, equipo que suelta más se lo llevará a Diego Mayora. Durante el campeona

to del descentralizado del presente año, Diego Mayora avanzó mucho en su madurez como futbolista, convirtiéndose en el goleador a nivel nacional. Ese avance de Mayora despertó el interés de Colón de Santa Fe, que hizo todo por llevárselo al jugador peruano que no llegó a jugar hasta el momento ningún partido oficial por el campeonato de fútbol argentino.