Sporting Cristal empató 0-0 con Unión Comercio por la fecha 1 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. El cuadro rímense tuvo el control y la posesión del balón. Los dirigidos por José del Solar, que este partido estuvo en la tribuna porque cumple una fecha de suspensión del año pasado, no pudieron trasladar su superioridad al marcador. Los celestes llegaron a tener 73 por ciento de la posesión del balón ante el 23 por ciento de Unión Comercio. Los atacantes Ray Sandoval y Gabriel Costa fueron los que más peligro llevaron sobre el arco de Alexander Araujo. En el segundo tiempo, los dirigidos por Julio César Uribe mejoraron en el aspecto defensivo y se posicionaron mejor en el gramado, pero no complicaron al portero Mauricio Viana. Con el ingreso de Alexis Rojas y Fernando Pacheco el gol parecía llegar en cualquier momento para los ‘Bajopontinos’, pero esto no ocurrió. Con este resultado ‘El Poderoso de Altomayo’ rescató un punto valioso de su visita al Estadio Alberto Gallardo. El próximo partido de Sporting Cristal será contra Alianza Atlético de Sullana. Por su parte, Unión Comercio recibirá a Sport Rosario.