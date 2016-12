El fi scal anticorrupción Gomer Tuval Santos Gutiérrez envió una carta a este medio asegurando que las imputaciones reseñadas en la nota publicada el jueves 22 pasado sobre una denuncia contra su persona, su esposa y otros por presuntas irregularidades en su función pública, son falsas, por lo que adelantó que, en su oportunidad, procederá a tomar acciones legales. Las imputaciones con las que fue denunciado ante el Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Ucayali, podrán ser falsas, pero la información que reseñó ÍMPETU no, porque está basada en un documento oficial que está corriendo en esos fueros, suscrita por el periodista y abogado Luis Antonio León Piña, a quien el magistrado no menciona en ninguna parte de su carta aclaratoria. Era previsible una misiva de parte de Santos Gutiérrez ante la escandalosa situación en la que León Piña lo ha sometido por presuntos delitos de cohecho específico y tráfico de influencias, aprovechamiento indebido de cargo público y negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo público, pero en vez de hacer un mínimo esclarecimiento de esas imputaciones, tal vez falsas, pero legalmente formuladas con documento público, cuestiona a ÍMPETU que la redacción no tiene comillas, salvo un párrafo que efectivamente corresponde literalmente al denunciante, pero el resto es acusación nuestra. Miente el fiscal anticorrupción, porque la nota revela que está informando lo planteado por su denunciante, Luis León Piña, abogado como Santos, lo que no signifi ca que este medio asuma la veracidad de la acusación, pero sí la veracidad de la existencia de una denuncia. Si eso tiene que ver con la coincidencia que Santos Gutiérrez puntualiza al revelar –indebidamente- que el juicio contra el expresidente regional Jorge Velásquez Portocarrero está “a puertas de la culminación” por el caso Petita’s, es un asunto que lo pone en evidencia y revela su experiencia y olfato para reconocer temas de corrupción. Si la nota de ÍMPETU no tiene comillas en la mayor parte del texto, es porque el documento es extenso y aplicarlas implicaría extender innecesariamente la información, procurando concretarla a los hechos que León ruge contra su actuación funcional, señalándolo como corrupto por aprovecharse del encargo que le hicieron sus superiores para investigar un presunto acto contra los intereses del Estado en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ucayali, del cual son absueltos los investigados mientras, paralelamente, su esposa consigue ingresar a trabajar y asciende en esa dependencia pública, según sostiene su acusador, el señor León Piña. La investigación que León Piña reclama en su denuncia, esclarecerá la verdad de los hechos y de los responsables por los actos irregulares que se hayan cometido contra el Estado. De acuerdo al documento acusador, si alguien comprometió a su esposa en temas penales, aparentemente ha sido usted, quien tuvo el suficiente tiempo para abstenerse de investigar a los funcionarios jerárquicamente superiores a su esposa, también comprometida en la denuncia de León, junto a otras personas. En lo que podemos ponernos la mano al pecho es en el titular “Fiscal pecó por amor”. Pensábamos que era por eso.