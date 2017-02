El Poder Judicial rechazó el pedido de suspensión de orden de captura contra Loiber Rocha Pinedo, alcalde prófugo de la Municipalidad Distrital de Curimaná. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Coronel Portillo, se pronunció sobre el caso del prófugo alcalde del distrito de Curimaná, en el dieron a conocer que fallaron en contra del pedido de cese de presión efectiva que hoy pesa sobre la exautoridad distrital. Como se conoce el Poder Judicial de Ucayali, tenía el plazo de 72 horas, para pronunciarse, sobre este caso, en el que los abogados de la autoridad hoy prófugo de la justicia. Los abogados de Rocha Pinedo presentaron, el pasado martes una medida cautelar, con la fi nalidad de solicitar el cese de presión efectiva, que pidió la fi scalía de anticorrupción de funcionarios de Ucayali, por el delito de peculado, negociación incompatible y otros en agravio del estado. Rocha Pinedo, viene siendo, investigado, porque este habría comprado maquinarias pesadas de segundo uso que habría pasado como nuevas, causando gran pérdida económica al distrito. Loiber Rocha continúa prófugo pero sus leales defensores legales siguen trabajando para variar su orden detención y hacerlo volver a la municipalidad de Curimaná. Su retorno a la municipalidad, ha traído perjuicios económicos y sociales para ese pueblo. En sus anteriores retornos, avalado por las mismas autoridades del Poder Judicial y JNE, sirvió para derrochar 3 millones 149 mil soles con el pretexto de compra de combustible, alquiler de maquinarias, contratación de bienes y capacitaciones, entre otros conceptos, de cuyas ejecuciones no existe evidencia documental. Siendo su último retorno el más sangriento y con un saldo de 2 muertos.

CASO DE AGRAVA

El Diario la República, informó en una de sus publicaciones que Amanda Cóndor Almerco, “empresaria” al que Loiber Rocha le compró maquinaria pesada de segunda mano a un costo de 2 millones de soles, es pareja y cómplice de Alfonso Bardales Quiroz, un narcotrafi cante que purga condena en el penal de Lurigancho y lideraría banda de extorsionadores. Según las fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Dirección de Seguridad de Penales (Dirsepen) de la Policía Nacional, Alfonso Bardales gozaba de una lujosa celda con todas las comodidades y comunicación por Internet. Y se identifi có a su novia como Amanda Cóndor Almerco, quien tenía acceso privilegiado. Se trataba de la dueña de la empresa IVJ Service Equipment, buscada por la justicia por la venta fraudulenta de maquinaria pesada por más de 2 millones de soles, en complicidad con el ex alcalde Curimaná Loiber Rocha. Cabe recordar que el peritaje comprobó que la maquinaria que compró Loiber Rocha Pinedo a esta “empresaria” era chatarra, armado con piezas y repuestos de distintas marcas. “No existe manual de operaciones y mantenimiento de las máquinas. No existe protocolo de pruebas. No se sabe el año de fabricación. No se sabe quiénes son los fabricantes. Al no existir esta información, las máquinas no son nuevas”, señaló el perito César Castro Vera, el 13 de mayo del 2015. La Fiscalía ha pedido siete años para la propietaria de la empresa que vendió la maquinaria, Amanda Cóndor Almerco, quien está como no habida.