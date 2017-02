El presidente de la Corte de Justicia de Ucayali, Moisés Arce Córdoba respondió los cuestionamientos hacia sus familiares luego de que se conozca que ocupan puestos en diversas instituciones del Estado a nivel local y nacional. Las afirmaciones son de carácter subjetivas no nos tocaban ni nos diezman por querer hacer algo por la justicia de Ucayali. “La humanidad es muy mezquina para reconocer los logros de una persona”. Agregó que si llegaron al lugar donde están y cumplen el rol de funcionarios es en base a su profesionalismo, perseverancia y su capacidad, de lo contrario no lo habrían conseguido por más amistad que hubiera con sus allegados. Arce Córdoba invitó a sus detractores a informarse sobre la trayectoria de cada uno de sus familiares y encontrar allí la respuesta. Como ejemplo citó su paso por diversas instituciones del Estado. Respecto a la supuesta relación de su hermano Nelton con una magistrada razón por la cual ocuparía el cargo en el municipio de Coronel Portillo, el presidente de la Corte, señaló que por respeto a la intimidad de la dama no opinaría sobre el tema, pero al ser coyuntural dijo que no existe vinculación de carácter sentimental en ese caso. Al ser consultado si al órgano de justicia que dirige llegó alguna denuncia en contra de su hermano hoy gerente municipal de la gestión de Antonio Marino, respondió que aún no y que todo funcionario es sometido a cualquier investigación. A sus detractores también les recomendó orar y que piensen en Dios, de lo contrario se harán esclavos de sus propias palabras. “Tengo la conciencia tranquila”, aseveró.