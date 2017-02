Luego del allanamiento de seis domicilios que devino en la detención del contador Julio Walter Vásquez Alva y sus asistentes Carlos Rojas Murayari y Roxana Flores Macedo, se conoció de la existencia de un séptimo domicilio a allanar con el que hasta el momento no se puede proceder por falta de la orden judicial. Al momento en el que el Ministerio Público solicitó al cuarto Juzgado de Investigación en Delitos Aduaneros, Tributarios y Ambientales de Huánuco el juez Wilfredo Manzano, este consideró que no era competente intervenir el séptimo domicilio motivo por el cual solo se intervino los 6 domicilios. Debido a la gran cantidad de documentación obtenida dentro de estos primeros 6 domicilios, el fiscal especializado en Crimen Organizado Julio Reátegui apelará la mañana de hoy la decisión del juez para poder así realizar la intervención en el séptimo domicilio en donde se presume existiría igual o más cantidad de archivos que terminarían de probar todos los delitos en los que habría incurrido el contador. Así mismo se tuvo conocimiento que debido a estos hechos ilícitos el Fisco habría dejado de recaudar cerca de 36 millones de soles desde 2012 hasta el 2015 por el uso indebido del crédito fi scal y por la utilización indebida de costo o gasto. En los próximos días se estarán iniciando las acciones de fiscalización de los contribuyentes asesorados por Walter Vásquez que hayan utilizado dichos comprobantes de pago para anular o reducir el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a la Renta que les correspondía pagar. Fuentes de la SUNAT precisaron que si las empresas involucradas regularizan su situación tributaria presentando las declaraciones rectificatorias y pagando los tributos, intereses y multas, antes del inicio del procedimiento de fiscalización, no correspondería la presentación de informes de indicios de delito tributario por parte de la Administración Tributaria ni que el Ministerio Público ejercite la acción penal.