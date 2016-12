Cuando se conoció la condena adelantada de seis años de prisión contra el expresidente del Gobierno Regional de Loreto, Iván Vásquez Valera, por el delito de colusión en la elaboración del expediente técnico para la obra de alcantarillado varias personas pensaban que era la primera vez que un personaje político recibía semejante pena. La historia reciente demuestra que no es así. En la década del 90 llegó a Iquitos el ingeniero Tomás González Reátegui, quien dispuso que se construyera la carretera Iquitos Nauta. Esta obra, que se ejecutó en varios tramos, motivó que el Poder Judicial investigue a cerca de un centenar de personajes y condenara a prisión a más de una docena de funcionarios entre civiles y militares. Tomás González Reátegui, expresidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto, fue recluido en el penal de Guayabamba junto con el ex jefe de la Quinta Región Militar, Ricardo Sotero Navarro. Charles Zevallos Eyzaguirre hizo unos movimientos financieros cuando fue alcalde de Punchana. Prestó dinero al empresario Jorge Boullosa Chávez, quien le denunció con la finalidad que le devolviera lo prestado. Luego de varios años de juicio Charles Zevallos fue internado en el penal de Guayabamba junto con funcionarios de su gestión. Salió en libertad después de algunos años y postuló a la Alcaldía de Maynas y se convirtió en alcalde de la provincia más importante de la región Loreto. El economista Jorge Sánchez-Moreno se desempeñó como presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto luego del autogolpe del 5 de abril (antes trabajó en Pucallpa, en varios cargos públicos). En los meses que duró su gestión fue acusado de diversas irregularidades. El Poder Judicial ordenó su internamiento y tuvo que estar internado en una clínica de la ciudad de Iquitos hasta que se cambió su situación. El hoy congresista Juan Carlos del Aguila Cárdenas cuando se desempeñaba como Alcalde de Maynas fue denunciado por el proveedor Juan Cardama de haber recepcionado madera para los muebles de su casa de la calle Atlántida con el compromiso de favorecer con algunas compras en la Municipalidad. Como Del Aguila Cárdenas no cumplió su compromiso su caso siguió en el Poder Judicial y el juez ordenó el descerraje de la vivienda. Hasta el domicilio llegó Juan Cardama con su abogado defensor Euler Hernández pero Juan Carlos del Aguila nunca abrió su puerta. Luego de este incidente ambas partes llegaron a un acuerdo monetario y el caso quedó en nada. El ingeniero Raúl Chuquipiondo Aching fue elegido Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punchana y en su período edil fue denunciado por la compra de repuestos para las maquinarias pesadas. Por este caso ingresó al penal de Guayambamba y permaneció allí por varios meses. Quien le reemplazó en el cargo fue el Teniente Alcalde Víctor Grandez Saldaña, quien fue denunciado en el Ministerio Público y Poder Judicial por haber cobrado un sueldo que no le correspondía. Por este caso, Grandez Saldaña fue internado en el penal de Iquitos y luego salió en libertad. La acusación se sustentaba en haber cobrado un sueldo como alcalde cuando en realidad era regidor. Años después postuló al Congreso de la República y fue elegido representante de Loreto. El excongresista Norman Lewis del Alcazar fue internado en el penal de Guayabamba luego que un juez ordenara su detención por haber cometido irregularidades en el manejo de recursos económicos en la Municipalidad Provincial de Maynas cuando se desempeñaba como Teniente Alcalde. Luego postuló al Congreso de la República y fue elegido representante por Loreto. Nery Salinas, quien fue elegida congresista de la República en el año 2000 tuvo que ser trasladada desde Lima al penal de Iquitos. Estuvo pocos meses pero su caso ocupó las primeras planas de los diarios porque fue internada en el penal. Cirilo Torres Pinchi se desempeñó como Director Regional de Educación de Loreto. No estuvo muchos meses en el cargo pero durante su gestión fue acusado de utilizar los fondos económicos de la DREL para favorecer a su esposa Nery Salinas. Como no se presentó a la justicia se encuentra en calidad de prófugo desde más de una década. A pesar que pesa una orden de captura en su nombre su paradero es desconocido. (Publicado en el diario Pro & Contra, de Iquitos, sin fi rma, con el título “Detenidos y prófugos-A propósito de la condena a Iván Vásquez Valera”. El medio lo dirige Jaime Vásquez Izquierdo).