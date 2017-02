EL CARNAVAL DE LOS CACHUDOS

De entre todas la húmishas, una de las más emblemáticas de Pucallpa, es la “Húmisha de los Cachudos”, la cual se celebró en el jirón Guillermo Sisley, donde cientos de “cachudos” secongregaron de diferentes partes de la ciudad e incluso del extranjero, por cuarto año consecutivo.“Esta fiesta del carnaval, es para no perder nuestra tradición, para no perder nuestra identidad cultural y divertirnos con mucho respeto”, dijo un representante de los cachudos; pero, ¿por qué cachudos? “porque el cuerno te hace feliz” y “mejor es gozar por él”, dijo una entusiasta “cachuda”.En esta fiesta nadie se libró de ser mojado y arrojado a la piscina de agua con “achiote” (árbol, cuyo fruto destila un pigmento rojo), todos al ritmo de la música, gozaron, se divirtieron e incluso celebraron con muchas cervezas. Los futuros cachudos (niños) también jugaron.Este carnaval fue organizado por el Sindicato de Cachudos de Pucallpa, aparentemente formado por personas víctimas de una infidelidad por parte de sus parejas.

FESTIVAL DE DANZAS Y CONCURSO DE HÚMISHAS

En este día también se realizó el Festival de Danzas y Concurso de Húmishas, en el asentamiento humano Virgen de las Nieves en el distrito de Manantay, donde participaron nueve agrupaciones folclóricas, evento que forma parte del Carnaval Ucayalino 2017.Al ritmo de las pandillas, las agrupaciones folclóricas danzaban una a una alrededor de las húmishas, con ritmos contagiantes que gustaron mucho a los cientos de espectadores del concurso. Los ganadores recibieron grandes premios.En este concurso, lamentablemente se registraron da-mas que se desmayaron por la euforia del concurso, las cuales fueron inmediatamente atendidas por el personal de Serenazgo de Manantay hasta que fueron reincorporadas.

CARNAVALES A LO GRANDE

Estos árboles tradicionales de los carnavales, los encontramos en muchos barrios de la ciudad; por no decir casi uno cada tres cuadras, como por ejemplo: En el Huequito, Fraternidad, por el Hospital de Pucallpa y muchos pero muchos sitios más.La gente se divertía, y se puede decir libremente que las fiestas de los carnavales cada año va cobrando más fuerza, globos, cubetas, chisguetes, pintura, talco fueron los instrumentos para la diversión. La húmisha con su charquito incluido fue la atracción de este último domingo.Lamentablemente, se puede decir, que no todo fue color de rosa en esta festividad, ya que muchos carnavaleros echaban agua a quienes no estaban jugando.