En la reunión que sostuvieron los delegados de los equipos de fútbol de primera división de la Liga de Callería, el martes por la noche, sirvió para la elaboración de un documento de protesta por el aplazamiento del inicio del campeonato por parte de la Liga Departamental de Fútbol de Ucayali que en actitud poco acertada tomó esta decisión. El presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Callería, Ángel Fachín Ramírez, dio a conocer que el documento de protesta contiene la firma de 9 delegados de equipos. Los delegados de Municipal y Bancos no firmaron el documento, quizás para no quedar mal con el ente superior, según ellos. Se indica que el documento fue remitido a la Liga Departamental de Fútbol de Ucayali, ayer miércoles, con la finalidad de que el presidente y los demás miembros del directorio conozcan su contenido y el temperamento de los 9 delegados que lo suscriben. La reunión del martes por la noche también sirvió para determinar si Atlético Pucallpa, participa o no en el campeonato del presente año. Los delegados expresaron su voluntad de que este equipo que ascendió a primera división del fútbol local, sea partícipe del torneo Copa Perú 2017. En adelante, solamente queda conocer cuál será la reacción del directorio de la Liga Departamental respecto del documento que le remitieron los delegados y los dirigentes de la Liga Distrital de Fútbol de Callería. Se espera que no haya represalias por la decisión asumida por los dirigentes.