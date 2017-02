No hay duda que la tecnología tiene alas. Dubai presentó en Las Vegas un vehículo de fabricación china que puede transportar vía aérea a una persona de forma autónoma. El modelo se puede ver en YouTube. El EHang 184, conocido como “taxi volador”, empezará a funcionar de manera regular desde julio en los cielos de la capital de los Emiratos Árabes. “Esto no es sólo un modelo”, dijo Mattar al-Tayer, presidente de la Agencia de Caminos y Transportes de Dubái, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos. “Realmente hemos probado este vehículo volando por los cielos de Dubái”, agregó. Este cuadricóptero de tamaño humano que despega y aterriza de forma vertical ya sobrevoló alrededor del conocido hotel rascacielos Burj al-Arab. El vehículo, dotado de motores eléctricos, tiene una capacidad para volar de manera autónoma durante media hora o 50 kilómetros. Puede transportar a una persona de hasta 100 kilos de peso con un maletín. El pasajero no necesita conducir, solo selecciona el destino, se pone el cinturón de seguridad y deja que el EHang 184 haga su trabajo