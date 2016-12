LIMA.- El jefe del Gabinete, Fernando Zavala, lanzó una mirada crítica a la actuación de los gobiernos regionales y locales a la hora de abordar los confl ictos sociales. “Estamos trabajando con los gobiernos regionales (y locales). Cuando hablamos de inversiones, todos quieren, pero cuando hablamos de la intermediación para los conflictos sociales, y les pedimos su intermediación no quieren”, lamentó el premier. En ese sentido, indicó que no hay ese liderazgo que se requiere, por lo que el Gobierno central tiene que ir directamente. “Revisemos los casos de confl ictos de los últimos meses. Las comunidades dicen: me ofrecieron estas cosas y no se cumplieron. De los confl ictos que hemos estado solucionando, ninguno ha tenido que ver con nosotros”, apuntó. El premier indicó que los confl ictos que se enfrentan actualmente “son temas pendientes” y la gestión de Peruanos por el Kambio da la cara para generar confi anza, pues sin ella la relación no funciona. No obstante refi rió que hay situaciones, como en Chumbivilcas, donde tuvieron que declarar el estado de emergencia. “Siempre vamos a poner por delante el diálogo, pero tampoco vamos a dudar de ir por el orden”, acotó. AÑO DE CRECIMIENTO De otro lado, el Premier señaló que el 2017 será un año importante de crecimiento de la economía y de generación de empleo, pues en cinco meses el Gobierno ha logrado que el Perú “empiece a agarrar ritmo nuevamente”. “Creo que hemos hecho que el Perú comience a agarrar ritmo nuevamente y nos estamos preparando para despegar en el 2017. Ese es el gran concepto”, subrayó. Destacó que hay dos cosas a las que el Gobierno se ha dedicado en estos cinco meses, la primera tiene que ver con establecer el orden y la segunda con comenzar a generar las oportunidades que todos los peruanos merecen. Remarcó que en estos cinco meses el Poder Ejecutivo comenzó a formular los proyectos relacionados con agua y saneamiento y con vivienda, así como los nuevos proyectos que serán concesionados, y señaló que todo eso permitirá generar empleo para los peruanos y también el crecimiento de la economía. “Estamos generando las condiciones para que el próximo año el crecimiento de la inversión privada sea por lo menos cinco por ciento y el de la inversión pública cinco por ciento”, enfatizó. “¿Quién nos ha ayudado? Las facultades delegadas, porque producto de ellas se han publicado las herramientas que nos van a ayudar a que se dé ese crecimiento”, anotó. “Pero –subrayó-, no solo estamos hablando de crecimiento, hablamos también de orden y el orden pasa por la seguridad. Estos primeros cinco meses hemos tenido la masificación del sistema de recompensas y los mega operativos” contra el crimen organizado. (GESTIÓN-ANDINA)