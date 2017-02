Lima. El Poder Judicial declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Alejandro Toledo contra la orden de prisión preventiva por 18 meses, dictado en su contra por el caso Odebrecht. A través de sus redes sociales, el Poder Judicial indica que el pedido presentado ayer por el abogado Heriberto Benítez, no cumplió con la reglamentación jurídica. En su apelación Benítez argumentó que la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, que ordenó la captura nacional e internacional de su patrocinado, no escuchó a Toledo y no considera que tiene una vivienda, lo que demostraría que tiene arraigo en el país. Para declararse inadmisible el pedido, el juez Richard Concepción Carhuancho solo observó que se cumplan los requisitos para admitir a trámite este recurso. No se pronunció sobre el fondo del planteamiento. Toledo Manrique enfrenta una investigación por haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht, para beneficiarla en la licitación de la carretera Interoceánica. En cumplimiento de la orden de prisión preventiva el Estado peruano inició ante Estados Unidos, país donde se encontraría, los trámites para su detención con fines de extradición