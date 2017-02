A dos días de haber reasumido el cargo de alcalde del distrito de Yarinacocha, Gilberto Arévalo Riveiro ha creado un clima de incertidumbre entre los servidores municipales, paralizando los procedimientos administrativos hasta que en las próximas horas designe a sus funcionarios de confianza, que lo acompañarán en el año y 10 meses que le tocará gobernar hasta culminar su periodo de gobierno municipal. Para conocer que se espera de su nueva administración, el diario ÍMPETU dialogó con el regidor de su bancada, Robert Guimaraes Vásquez, quien manifestó que el repuesto alcalde deberá hacer un quiebre en su forma de gobernar, para ello, deberá establecer un puente exitoso de comunicación con los integrantes del consejo municipal. No es, el momento de gastar energías en vanos enfrentamientos, la población que confía en su persona, tiene la esperanza que al reasumir el cargo de alcalde trabajará para atender las demandas de servicios públicos, seguridad ciudadana y proyectos, porque el periodo de gobierno ya está quedando corto, indicó. Al ser consultado, cómo se originó el distanciamiento, entre la autoridad y un grupo de regidores, Guimaraes Vásquez aseveró que se habría originado mucho antes que sea elegido como autoridad, al interior de la agrupación política del Cacao; “hoy las discrepancias y enfrentamientos son visibles; pero la población no desea este panorama porque es momento de trabajar por el distrito de Yarinacocha, que requiere desarrollo integral con mejores servicios y oportunidades para su población”, recalcó. “La cacería de brujas no es necesaria, porque existen las instancias administrativas que investigan y sancionan las malas prácticas administrativas, si fuera el caso; confío que sepa escuchar y dejarse asesorar porque al final quien pierde no es la autoridad, sino el pueblo, que eligió a sus autoridades por simpatía o planteamientos de propuestas políticas”.