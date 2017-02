La tesis de que el Gobierno Regional de Ucayali haya perdido más de 840 mil soles por el no cobro de una penalidad aplicada al Consorcio Pucallpa, por el incumplimiento en la ejecución de la segunda etapa de la obra “Fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa-Plan de Contingencia”, no tendría sustento legal. Así lo explicó ayer la abogada Zulma Picón Ruíz, asesora legal del Goreu, quien indicó que no se perdió el cobro de la penalidad, por cuanto la causal con la cual se intentó sustentarla –la máxima aplicación de la penalidad- no está arreglada a la realidad. Indicó que la primera etapa de esta obra es la ejecución del Hospital de Contingencia que se ubica en los predios del Hospital Amazónico de Yarinacocha, la cual se encuentra en los tramos finales.

INFORME

La segunda etapa, que es el mejoramiento de las actuales instalaciones del Hospital Regional de Pucallpa, no se realizó debido a que dichos ambientes nunca dejaron de ser usados como el principal establecimiento de salud de la región y por tanto nunca dicho predio pudo ser entregado a Consorcio Pucallpa, a fin de proceder con las obras de fortalecimiento de sus instalaciones. Dichos ambientes nunca dejaron de ser centro de operaciones –dijo la abogada Zulma Picónpor cuanto el 21 de junio del 2016, el director del Hospital Regional de Pucallpa, mediante ofi cio N° 898-2016-GRU-DIRESA- HRPUC, informó a la gerencia regional de Infraestructura del Goreu que era imposible entregar dichos terrenos a la constructora, a fin que ejecute la segunda etapa de la obra. En su informe, el titular del HRP, argumenta que trasladar a los pacientes de ese lugar a otro que no cuente con ambientes adecuados para la recepción de pacientes y equipos médicos, hubiese representado un grave riesgo para la subsistencia de los primeros y que por ello decidieron mantenerse en el lugar.

PÉRDIDA

La abogada, experta en temas de contrataciones con el Estado, consideró más bien que el haber continuado con la ejecución de la segunda etapa de la obra, la cual tenía un costo de más de 3 millones de soles, sí habría revestido una pérdida para el Goreu y el Estado, por cuanto luego que haya cumplido el periodo de contingencia, las actuales instalaciones del HRP, incluido sus mejoras consideradas en esta segunda etapa, habrían sido derrumbadas para que se continúe con la construcción del Hospital Regional, monumental obra que se viene ejecutando. En tal sentido, no puede aplicarse el cobro de penalidad alguna a la contratista si es que la entidad –en este caso el Goreu- no le entregó el terrero para que pueda ejecutar las obras, que en este caso correspondían a la segunda etapa del Hospital de Contingencia. Es por ello, indicó, que por mutuo acuerdo las partes –la contratista y la entidad- decidieron resolver el contrato mediante un acto de conciliación. Sin embargo, si es que se entregaron adelantos para la ejecución de obras y éstas no se realizaron, la contratista deberá devolver hasta el último sol –indicó Zulma Picón-, de lo contrario estos fondos serán cobrados de la carta fianza que entregó Consorcio Pucallpa a modo de garantía.