El escándalo de corrupción de funcionarios y representantes de empresas por la firma brasilera Odebrecht está generando un torbellino político en el Perú cuyo efecto puede ser devastador. Y compromete a expresidentes, exministros y connotados empresarios.Por ahora, son políticos en Lima los que se encuentran afectados por las revelaciones de un sujeto de apellido Barata que se acogió a la Colaboración Eficaz y encendió el ventilador. Los expresidentes Alejandro To-ledo, Ollanta Humala y su es-posa Nadine Heredia, en parte Alan García mediante su exministros y se escuchan voces alrededor del actual presidente PPK.Ese panorama no es alentador para el país y sus efectos podrían durar un tiempo considerable. Sin embargo, creo que tiene el Perú, una oportunidad única para modificar la legislación para la entrega de obras y el con-trol contra la corrupción.El presidente PPK anunció varias medidas que van a contribuir pero hace falta un poco de mano dura. Por-ODEBRECHT EN UCAYALIque ese tipo de delincuencia tiene ramificaciones a nivel nacional. Y después de Lima seguirán las regiones y provincias en las que se hizo obras con la intervención de Odebrecht directa e indirectamente.Como es el caso de Ucayali, donde a través de una subsidiaria y directamente realizó las obras de la doble vía de la avenida Centenario y la Carretera Federico Basadre en dos tramos importan-tes. Y fueron licitaciones a escala nacional, es decir, digitadas desde los ministerios. Entonces, esa corrupción llegó a los niveles regionales y provinciales.Estoy seguro que en el proceso de las investigaciones se revelarán las componendas en el norte con las irrigaciones, en el sur y en el oriente. Una página negra de la administración pública que involucrará a gobernantes regionales y municipales.En Ucayali espero que no tenga un efecto tan devastador y no lleguemos a las situaciones dolorosas en que se encuentra el expresidente Toledo y otros personajes. Y que esa limpieza que puede hacer el país nos toque en menor proporción.