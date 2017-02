El cantante Lance Bass afirmó que el quinteto NSYNC conformado también por Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick volverá a juntarse para recibir la estrella en el Paseo de la Fama, el lugar más conocido de todo Hollywood. NSYNC saltó a la fama por canciones como It’s Gonna Be Me y Bye Bye Bye. El conjunto musical se reunió por primera vez en 1995 alcanzado el éxito en varios países hasta el año 2002, donde decidieron tomar una ‘pausa temporal’, pero que en realidad fue la separación del grupo. Según el portal Entertainment Tonight, Lance confirmó la noticia, sin embargo aún no se ha determinado la fecha debido a los proyectos que tiene ocupado a cada uno. “Puede que nos juntemos de nuevo en algún momento cercano a la Navidad. Será muy divertido ver a todos.”