El alcalde de la Municipalidad Provincial de Padre, Abad Hugo Sosa García, rechazó que en la municipalidad que lidera haya contratado a alguien con mandato judicial prohibido; en clara alusión a Decio Rabanal Cárdenas, muy cercano a su gestión. Él no trabaja para nosotros (Decio Rabanal), ustedes pueden pedir información si tiene trabajo o no en nuestra municipalidad y tampoco tiene vínculo laboral en esa municipalidad, dijo Hugo Sosa, al ser consultado por la prensa. Incluso dijo, que pueden preguntar no solo a los regidores sino por medio de transparencia cualquier información al respecto y se encontrará que Decio Rabanal, no labora para esa municipalidad. Y es que se encuentra vigente un mandato judicial en contra de Decio Rabanal Cárdenas, para contratar por el estado por un periodo que no supera los ocho años que incluso está próximo a cumplirse. Los periodistas de esa provincia afirman que Decio Rabanal, cuyo oficio no se conoce, de manera continua acude a la Municipalidad Provincial de Padre Abad. Es más, en las redes sociales toda aparición pública que realiza el alcalde, es difundida por Rabanal y forma parte de la comitiva ofi cial de la comuna de Padre Abad. “El municipio es libre, uno puede pasar por ahí o estar y además solo puede controlar a quienes van a mi casa porque es privado, pero en la municipalidad va quien quiere”, dijo Hugo Sosa.

SIN CHANTAJE

Al ser consultado sobre un supuesto chantaje en caso el gobernador regional no atendía a sus requerimientos, explicó que no era ningún chantaje. Simplemente, dijo que, si el gobernador no los escucha como autoridad, y no lo escucha siendo del partido, lo mejor era ponerse a un lado. “Realmente a quién va escuchar a un par de ayayeros que traen mala información sorprendiendo al gobernador, pero gracias a Dios el gobernador analizó que la situación no era como le habían dicho”, explicó. Mientras tanto, al conocer el cambio del gerente de la Subregión de Padre Abad, que ahora estará al mando de Miguel Llanto, dijo que la población lo tomaba con tranquilidad y realizarán trabajos mancomunados ya que el presupuesto es muy corto.