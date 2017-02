La exprimera dama afirmó en un mensaje en Facebook que no existen pruebas de los supuestos sobornos entregados por Odebrecht a Alejandro Toledo. La exprimera dama Eliane Karp se pronunció sobre la situación que vive su esposo, Alejandro Toledo, a quien la fiscalía acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos pagados por Odebrecht. En un mensaje en Facebook, insistió en que no hay pruebas contra el expresidente y lanzó una advertencia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). “Que vergüenza PPK tú que tantos negocios y lobbies has hecho! No me hagas hablar because I know what you did last time!!! (Porque yo sé lo que hiciste la última vez)”, escribió Karp. La expresiones de Karp se dan horas despúes de que Kuczynski dijera que las acusaciones contra Toledo, “son una vergüenza” y que el exmandatario debería ponerse a disposición de la justicia. “Muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto, realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía”, dijo PPK en entrevista con W Radio de Colombia.