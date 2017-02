La morgue del Instituto de Medicina Legal tiene dos huéspedes que hasta el cierre de este informe no han podido ser identificados fehacientemente y ni siquiera han ido a preguntar por ellos. Se trata de los cuerpos del supuesto ciudadano brasileño abatido por la policía en enfrentamiento y el supuesto estibador aplastado por un camión. El primer caso ingresado fue el del supuesto cargador quien perdió la vida al ser aplastado por un camión en las inmediaciones del puerto de Pucallpa la noche del sábado; pero, los estibadores del puerto de Pucallpa no reconocieron al fi nado como uno de los suyos. En el caso del ciudadano brasileño abatido luego de un enfrentamiento con la policía, se presume que se trataría de Douglas Maynas Núñez de 27 años de edad quien a mediados del año pasado fue detenido en la jurisdicción de Yarinacocha por robar herramientas de un centro comercial. Pese a las labores de identificación biométrica realizadas por el Departamento de Investigación Criminal, no se ha logrado su fehaciente identifi cación para reportar a algún familiar y así mismo ninguna persona se ha acercado a las instalaciones de la morgue de Pucallpa ubicado en el asentamiento humano Primavera segunda etapa en Manantay.