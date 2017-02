Todos los días el Centro de Operaciones de Emergencia Regional remite a los municipios, instituciones públicas y medios de comunicación los reportes de las llamadas matutinas que realizan en el marco de sus funciones a las oficinas de Defensa Civil de las municipalidades distritales y provinciales para revisar el estado de las mismas. Según este, los últimos 20 días las municipalidades de Purús, Tahuanía y Yurúa no han reportado el mismo. Estas llamadas son realizadas todos los días, por protocolo, se timbra en tres oportunidades y de no existir respuesta se registra que nadie ha contestado al llamado ¿Cuál es la importancia? Es que mediante este reporte diario de novedades e incidentes se pueden advertir las necesidades y posibles emergencias que atraviesan en los lugares más lejanos. Se tiene conocimiento que en época de mal clima las llamadas se ven interrumpidas o se dificulta la conexión; pero, si las llamadas no son respondidas los días de buen clima no se tiene una respuesta oficial del porqué. Protocolos de seguridad tan elementales como una llamada podría advertir para el traslado oportuno de ayuda e implementos necesarios para atender alguna posible emergencia. Debería existir una mejor supervisión sobre las acciones de las ofi cinas de Defensa Civil ya que estos son los conductos de protección más oportunos.