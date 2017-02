LIMA. El Partido Nacionalista Peruano dijo hoy que las donaciones para la campaña electoral de los partidos políticos no constituyen delito y reiteró la disposición de los líderes de esa organización política para colaborar con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y el Poder Judicial. En un comunicado, indica que las investigaciones de la fiscalía de lavado de activos a la lideresa de ese partido, Nadine Heredia, tienen como premisa considerar ilegales los aportes y donaciones recibidas durante la campaña electoral. “Sin embargo, como se dilucidará durante el proceso penal, esa hipótesis fiscal no constituye delito, de lo contrario todas las donaciones efectuadas por personas o empresas con fines electorales deberían también ser calificadas de delictivas y, evidentemente, eso es insostenible”, refiere. Precisa, asimismo, que los aportes y gastos del Partido Nacionalista en su campaña de 2011 fueron auditados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y no mereció ninguna sanción, dado que cumplieron con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos. Respecto a las declaraciones de personas que buscan acogerse a colaboración eficaz en esta investigación, el Partido Nacionalista reconoce la legalidad del procedimiento, sin embargo, pide rigurosidad en el mismo, respeto al debido proceso y probar sus afirmaciones. “De lo contrario, no solo se puede afectar el derecho de terceros, sino defraudar al sistema penal”, asegura. Sobre las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien dice haber entregado 3 millones de dólares para la campaña presidencial del nacionalismo, sostienen que es la versión de un aspirante a colaborador efi caz. Según dijo, esa versión sostiene que “se trató de un aporte para la campaña política del 2011, realizada a petición del Partido de los Trabajadores del Brasil, y no contra un proyecto u obra alguna, por lo cual no existe una imputación vinculada a actos de corrupción. Estas y el resto de sus declaraciones deben ser probadas”. Hoy se hicieron públicas las declaraciones de Barata en las cuales asegura que entregó un millón de dólares a Nadine Heredia y que la diferencia fue canalizada a través de publicistas brasileños que manejaron la campaña nacionalista.