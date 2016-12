La cantante estadounidense Miley Cyrus inmortalizó su amor por la marihuana a través de un tatuaje. La intérprete de Wrecking Ball usó su cuenta de redes sociales para mostrar el detalle. Sin embargo la imagen le ha costado a la estrella del pop una serie de críticas de sus propios seguidores, quienes no están de acuerdo con su nuevo grabado. “Eres una chica muy rara”, “no me gusta tu tatuaje, es ridículo”, son algunos de los comentarios que los usuarios de la red social que han publicado en el muro de Cyrus. No es la primera vez que la prometida de Liam Hemsworth ha manifestado su preferencia por la marihuana. En noviembre de 2013 la polémica cantante fumó marihuana sobre el escenario de los MTV EMA.