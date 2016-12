SOCHI, Rusia. Un avión militar ruso se ha estrellado este domingo tras desaparecer de los radares poco después de despegar del aeropuerto de Sochi, ha confi rmado el Ministerio de Defensa de Rusia. El gobierno ha confi rmado que tras varias horas de búsqueda no se han hallado supervivientes. Ha despegado esta madrugada de esta ciudad balneario rusa a orillas del mar Negro con 92 pasajeros -no 91, como se informó en un primer momento- rumbo la provincia siria de Latakia. Los restos del avión, dijo una fuente de los servicios de emergencia a la agencia de noticias local, quedaron esparcidos en una extensa área situada a una decena de kilómetros de la costa. “A seis kilómetros de la costa de Sochi fue hallado el cuerpo de una de las víctimas del siniestro del avión Tu-154 del Ministerio de Defensa”, informó el portavoz de esa cartera, general Igor Konáshenkov. Los equipos de rescate han encontrado los primeros restos de la aeronave a una profundidad de entre 50 y 70 metros. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado que este lunes será declarado día de duelo nacional por las víctimas del accidente. El mandatario ha asegurado que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” de las causas del accidente y “se hará todo por apoyar a las familias de los fallecidos”. El primer ministro del país, Dmitri Medvédev, encabezará la comisión estatal que investigará del accidente. De momento, las autoridades rusas no han adelantado ninguna hipótesis sobre las posibles causas de la tragedia aérea. ”Puede haber sido un fallo técnico. No creo que haya sido un fallo humano, porque el avión estaba ascendiendo”, dijo a Interfax Magomed Tolboev, un prestigioso piloto de pruebas ruso. En su opinión, debido a las características del accidente, los ocupantes del avión no tenían ninguna posibilidad de salvarse. Viktor Ozerov, jefe de asuntos militares en la cámara alta del Parlamento ruso, ha remarcado en declaraciones a la agencia de noticias estatal RIA Novosti que “excluye totalmente” la hipótesis de un ataque terrorista como causa del siniestro. Un oficial ruso ha expresado también esta primera diagnosis a la agencia AP. No descarta un problema técnico o un error humano, pero sí un ataque intencionado puesto que el vuelo estaba directamente tripulado por militares rusos. En el avión siniestrado viajaban militares, 9 periodistas rusos y 64 integrantes del coro y conjunto de danza Alexándrov, del Ejército ruso, que iban a participar en las festividades de Año Nuevo en la base aérea siria de Jmeimim, donde Rusia tiene desplegada una agrupación de aviones de guerra. Entre los pasajeros se hallaba también la presidenta de la fundación “Ayuda Justa”, la doctora Elizaveta Glinka, una conocida fi lántropa rusa que acompañaba un cargamento humanitario destinada a un hospital sirio. Los radares perdieron el contacto con la nave veinte minutos después del despegue, que se produjo a las

05:20 hora local (02:20h GMT), mientras sobrevolaba aguas territoriales rusas. Según los servicios de emergencia, el Tu-154 procedía de Moscú y había hecho escala en el aeropuerto de Sochi para repostar combustible. Los investigadores han pedido “prudencia” ante cualquier declaración mientras tratan de averiguar por qué la tripulación de la aeronave no dio señal de alarma en ningún momento, según asegura la torre de control de Sochi. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov también se ha mostrado prudente y ha dicho que “es demasiado pronto” para hacer afirmaciones al respecto. En la década de 1980 el TU-154 fue el avión más utilizado de la aerolínea Aeroflot. Voló a más de 80 ciudades de Europa, Asia y África y participó en varias ocasiones en exposiciones internacionales y espectáculos aéreos. En 2006 se informó que dejaba de fabricarse, pero estuvo a la venta hasta el año 2013. Fueron producidos un total de 1026 unidades, 160 de las cuales se exportaron a 15 países. Los aviones Tu-154 han sufrido 15 accidentes con víctimas mortales desde 1990. El 22 de agosto de 2006 fallecieron 160 personas al estrellarse un avión de este modelo en Ucrania. Tres años más tarde otro siniestro protagonizado por un TU-154 en el norte de Irán tampoco dejó sobrevivientes. Y en abril de 2010 todo el mundo quedó conmocionado por la catástrofe del avión, en el que viajaba el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, en la ciudad rusa de Smolensk.